مفاجأة هيفاء وهبي لجمهورها العربي

أثار منشور للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، الكثير من الضجة والتساؤلات حول المفاجأة التي أعلنت عنها النجمة اللبنانية.

و أبقت هيفاء وهبي جمهورها في حالة ترقب وتشوق وذلك بإرفاقها صورة لسحاب حفر عليه حرفي W وH وهما أول حرفي اسم هيفاء واسم عائلتها “وهبي” باللغة الإنجليزية وكتبت: “ما عم بيخلوني احكي.. بس كل اللي فيي قلكن ياه إنو قريبًا قريبًا جدًا”، فيما أبقت المفاجأة سراً عن جمهورها.

وكانت وهبي قد شاركت محبيها خلال الأيام الماضية بصور لأزرا وتصاميم ترتكز جميعها على اسمها. حسب كل العرب.

وعلى صعيد آخر، تعيش الفنانة اللبنانية نجاح ألبومها الجديد “حواء”، الذي يتصدّر المراتب الأولى في قائمة الألبومات الأعلى مبيعًا واستماعًا إلكترونيًا منذ طرحه في الأسواق.