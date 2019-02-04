“لينك مباشر” فحص نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية الترم الأول 2019 بالإسم...

أكد الدكتور خالد القبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن السيد المحافظ اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية قام بزيارة ميدانية إلى بعض لجان امتحانات الشهادة الإعدادية داخل محافظة الإسماعيلية، وقد رافه في هذه الزيارة عدد من مسئولي التربية والتعليم في المحافظة، وقد اطمأن سيادته على سير عملية الامتحانات داخل اللجان، كما تأكد سيادته من انتظام وفتح جميع اللجان في الموعد المحدد لها، كما تأكد سيادته من عدم وجود مخالفات أو شكاوى داخل اللجان من الطلاب، وسوف نقدم لكم من خلال موقعنا عرب فور نيوز رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية فور اعتمتادها رسميا.

نتيجة إعدادية الإسماعيلية 2019

عقب انتهاء أعمال امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسماعيلية التيرم الأول 2019، بدأت مباشرة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، وقد انتهت جميع أعمال التصيح في المحافظة، وجاري حاليا الانتهاء من أعمال الكنترولات المتعلقة بالرصد والتجميع والمراجعة، وعقب انتهاء هذه الاعمال سيتم عرض النتيجة على السيد المحافظ ليقوم باعتمادها وإعلانها رسميا.

رابط إعداية الإسماعيلية الترم الأول 2019

من المتوقع أن يتم غعلان نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019 بمحافظة الإسماعيلية اليوم السبت الموافق 2 فبراير 2019،جدير بالذكر أن الدكتور خالد القصيبي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أكد أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات التيرم الأول 2019 بالمحافظة بلغ بلغ 21654طالب وطالبة، موزعين على 135 لجنة داخل المحافظة، ويمكن الاستعلام عن نتيجة إعدادية الغسماعيلية من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من خلال هذا الرابط

حيث يستطيع الطلاب الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس من خلال الرابط السابق.