رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس (ظهرت) الترم الأول 2019 بالإسم ورقم الجلوس موقع مديرية...

اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019، بمحافظة السويس، والتي انتهت اداراتها التعليمية كاملة من اعمال إعلان النتيجة، وتم تصحيح كراسات إجابات الطلبة والطالبات في الشهادة الإعدادية وتصحيح وتجميع ورصد الدرجات، حيث بدأت أعمال إعلان النتيجة عقب انتهاء الطلبة من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية مباشرة، وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس قد انتهت قبل أيام قليلة، ومن المقرر أن يتم نشر النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم بالسويس، ليستعلم عنها الطلبة وأولياء أمورهم بالإسم ورقم الجلوس، حيث أن النتيجة مُبشرةً وفقاً لتصريحات المديرية التعليمية بالسويس، ويستعد الطلبة خلال أيام قليلة لبداية الترم الثاني من الشهادة الإعدادية وينتظرون بشغف التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية الهامة والحصول على الدرجات التفصيلية.

أعلنت وكيلة وزارة التربية والتعليم بالسويس، الأستاذة سلمى الشاعر، انتهاء أعمال إعلان النتيجة بالمحافظة، حيث أشرفت على عمليات التصحيح ووجهت بضرورة التأني في التصحيح ووضع قواعد المساواة والعدالة كمعيارين أساسيين من معايير تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة الفصل الدراسي الأول 2019، على أن يتم بعد ذلك اعتمادها من السيد المحافظ ونشرها في نفس اليوم على موقع المديرية واليوم التالي تُنشر النتيجة رسمياً في المدارس ليتسلم الطلبة شهادتهم الرسمية في الشهادة الإعدادية بالسويس ويستعدوا لبدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الترم الأول 2019 من هنا

يعاني موقع النتيجة من ضغط حالياً تسبب في توقفه عن العمل، وجاري حل المشكلة.

تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس، سائر إدارات المحافظة التعليمة وهي إدارات، السويس – الأربعين – عتاقة – فيصل – الجناين، حيث تكون نتيجة الشهادة الإعدادية عامة على مستوى كامل محافظة السويس، وكانت نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي قد بلغت نسبة النجاح فيها 82.3%، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة في الفصل الدراسي الأول من العام الحالي وفقاً لتصريحات مديرية التربية والتعليم بالسويس.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس الترم الأول 2019

” ظهرت النتيجة”

اعتمد محافظ السويس اللواء أ ح عبد المجيد صقر، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس فصل دراسي أول 2019 صباح الأثنين، بعد أن انتهت أعمال إعلان النتيجة من قبل لجان الإعدادية بالمحافظة، ولم يتبقى سوى اعتمادها ونشرها رسمياً على موقع المديرية التعليمية بالسويس في نفس اليوم، على أن ننشر رابط النتيجة في نفس لحظة ظهورها مباشرةً.

الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس الترم الأول 2019

موقع مديرية التربية والتعليم بالسويس المقرر ظهور النتيجة عليه من هنا.

متابعتنا في “عرب نيوز” للحصول على رابط النتيجة المباشر في نفس لحظة ظهورها.

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للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بباقي المحافظات من هنا.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس الترم الأول 2019

اعتمد محافظ السويس، اللواء أ ح عبد المجيد صقر، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة، بنسبة نجاح إجمالية بلغت 75.4%، على مستوى كافة الإدارات والمدارس العامة واللغات بمحافظة السويس، وقد وجه المحافظ ببحث أسباب الخلل في العملية التعليمية من أجل زيادة نسبة النجاح خلال الترم الثاني، حيث جاءت نسبة النجاح هذا العام مرتفعة بقيمة 4% عن الترم الأول العام الماضي.

ومن جانبها قالت مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، الأستاذة سلمى الشاعر، أن امتحانات الإعدادية بالسويس هذا العام، شهدت حضور 10 آلاف و724 طالبة وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية الثلاث والمدارس بالمحافظة، وبلغ عدد الناجحين منهم 8 آلاف و66 طالب وطالبة.