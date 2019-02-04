نتيجة الشهادة الاعدادية بالبحيرة الترم الأول 2019 روابط الاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس موقع...

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2018-2019 بمحافظة البحيرة، والتي انتهت إداراتها التعليمية المختلفة من أعمال إعلان النتيجة، فعكفت لجان الإعدادية بمختلف الإدارات التعليمية بالبحيرة على الإنتهاء من النتيجة في أسرع وقت، من أجل عدم تحميل الطلبة والطالبات عناء الإنتظار والذين يستعدون لبدء الفصل الدراسي الثاني بعد أيام قلية، كانت امتحانات الإعدادية في البحيرة قد بدأت في 17 يناير وانتهت يوم الخميس 24 من نفس الشهر، ويبلغ المجموع الكلي للشهادة الإعدادية 140 درجة مقسمة على مواد الترم الأول، حيث تظهر النتيجة بالدرجات التفصيلية عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة والروابط الأخرى التي نضعها داخل المقال، ويمكن الإستعلام عنها برقم الجلوس والإسم.

صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، محمد سعد، أن اعمال إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بالمحافظة، قد انتهت بعد أن استمرت لعدة أيام متصلة بذلت خلالها الإدارات التعليمية بالبحيرة الجهد المطلوب للإنتهاء من النتيجة بدقة وبسرعة، على أن يتم إعلان النتيجة رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة، وتصبح النتيجة متاحة للإستعلام، كما يتسلم الطلبة شهادتهم الرسمية من المدارس في اليوم التالي على ظهورها على الموقع، وننشر الروابط الخاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة في نفس لحظة ظهورها.

تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة سائر إدارات المحافظة التعليمية، وهي إدارت، رشيد – كفر وبندر منهور – كوم حمادة – شبرا خيت – المحمودية – الرحمانية – أبو المطامير – كفر الدوار – ايتاي البارود – الدلنجات – حوش عيس – أبو حمص – إدكو، فتكون نتيجة الإعدادية عامة على مستوى سائر محافظة البحيرة، وكانت نسبة النجاح في إعدادية البحيرة الفصل الدراسي الأول من العام الماضي قد بلغت 70.34%، وهي نسبة منخفضة ومن المتوقع أن ترتفع نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بالبحيرة خلال العام الحالي، بالنظر على اجماع الطلبة على أن مستوى الإمتحانات كان متوسط ولم يخرج عن الكتاب المدرسي.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة ترم أول 2019

” لم تظهر النتيجة”

يعتمد محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة الفصل الدراسي الأول 2019، خلال أيام قليلة، بعدما انتهت الإدارات التعليمية بالبحيرة من جميع أعمال إعلان النتيجة، ولم يتبقى إلى عمليات الرصد والمراجعة النهائية تمهيداً لإعتماد النتيجة ونشرها رسمياً على الموقع الإلكتروني في نفس اليوم، على أن يتم نشر الروابط الخاصة بنتيجة البحيرة فور اعتمادها من السيد المحافظ داخل المقال.

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