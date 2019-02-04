كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشركة المنتجة لمسلسل رانيا يوسف تستجيب لاعتراض "الأزهر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في لافتة استجابة من شركة الإنتاج السينمائية “TVision”، الذي يملكها المنتج طارق الجنايني، لاعتراض مؤسسة الأزهر على اسم العمل الذي كان من المقرر تقديمه في رمضان المقبل باسم "ملايكة أبليس".

كانت شركة “تي فيجن” استقرت مع صناع مسلسل “ملايكة إبليس” على هذا الاسم، ولكن بعدما أبلغت مؤسسة الأزهر اعتراضها، تم تغيير الاسم إلى “وبينا ميعاد”.

مسلسل "وبينا ميعاد"، من بطولة غادة عادل وأحمد داود، ورانيا يوسف، وإيمان العاصي وسلوى خطاب وكريم قاسم ومحمد جمعة وخالد أنور وأسماء جلال ومحمود الليثي، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وتم البدء في تصويره منذ أيام في منطقة مصر الجديدة.