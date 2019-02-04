نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 محافظة السويس الآن

اعتمد مساء اليوم الاثنين 4 فبراير اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 لمحافظة السويس، حيث بلغت نسبة النجاح 75.4% فى جميع مدارس وإدارات محافظة الشويس، كما اعتمد السيد المحافظ نتيجة الشهادة الاعدادية الرياضية، والمهنية، والصم، والمكفوفين.

وقد حضر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة السويس الأستاذة سلمي الشاعر مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، والأستاذ أشرف السروي مدير التعليم العام، ومجموعة كبيرة من مسئولي الكنترول بمديرية السويس التعليمية.

وقد أعلنت الأستاذة سلمي الشاعر بأنه تقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى للعام الدراسى الحالى 2018 – 2019 حوالى 10 آلاف 724 طالب وطالبة على مستوي الإدارات التعليمية الثلاث بمحافظة السويس، كما تم نشر نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة السويس فور اعتماد السيد المحافظ لها على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة السويس.

نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 محافظة السويس

ويمكن لأي طالب أو ولى الأمر معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة السويس من خلال الدخول على رابط تحميل وعرض النتيجة على جوجل درايف فى ملف إكسيل يعرض نتيجة المحافظة بالكامل ويتم البحث داخل ملف الأكسيل على نتيجة الطالب بالاسم أو رقم الجلوس وللدخول على النتيجة من هنا

ثم يتم البحث عن النتيجة باسم الطالب أو برقم الجلوس وذلك بالوقوف بالمؤشر فى عمود رقم الجلوس أو عمود الاسم ثم الضغط على CTRL + F للبحث عن النتيجة فيظهر مربع صغير يتم داخله كتابة اسم الطالب أو رقم جلوس الطالب فيتم الوقوف داخل صف يعرض نتيجة الطال.

وأسرة تحرير موقع نجوم مصرية تتمنى التوفيق والنجاح لجميع طلاب محافظة السويس بالشهادة الاعدادية ويمكننا المساعدة فى حصول أى طالب على نتيجته من خلال ترك رقم الجلوس فى التعليقات وانتظار الرد بالنتيجة فوراً.