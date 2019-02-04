هنا الرابط الرسمي معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بور سعيد تيرم أول .. نتائج جميع...

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معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد من خلال الرابط الرابط الرسمي لنتيجة محافظة بور سعيد الصف الثالث الإعدادي تيرم أول كما سنعرض من خلال هذا التقرير روابط نتائج جميع المحافظات للفصل الدراسي الأول تعرف عليها فور الإعلان عنها من خلال الدخول على المواقع لخاصة بمديرية التربية والتعليم بجميع المحافظات، فقد بدأ البحث عن الرابط الرسمي لنتيجة الإعدادية 2019 تيرم أول بجميع المحافظات بعدما انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات منتصف العام في جميع المحافظات المصرية، فقد انتهت امتحانات نصف العام الدراسي الأول وسط جو من الهدوء في سير أعمال الامتحانات منذ عدة أيام، وانتهت أعمال التصحيح.
ونحن الآن في مرحلة رصد الدرجات استعداداً لاعتماد النتائج وإعلانها من خلال الرابط الرسمي لنتيجة الإعدادية 2019 تيرم أول وقد شدد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بور سعيد على ضرورة الدقة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات بدقة لضمان أن يأخذ كل طالب حقه من الدرجات دون إفراط أو تفريط، وينتظر الطلاب بين الحين والآخر الإعلان عن اعتماد النتائج.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 لمحافظة بور سعيد
هنا رابط الاستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بور سعيد تيرم أول 2019
طريقة الاستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 لمحافظة بور سعيد
ويمكن الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الأول لنصف العام لمحافظة بور سعيد للعام الدراسي 2018/2019 باتباع التالي:
نتائج الشهادة الإعددادية بجميع المحافظات
الرابط الرسمي لنتيجة الإعدادية 2019 تيرم أول
الرابط الرسمي لنتيجة الإعدادية 2019 تيرم أول بجميع المحافظات
من خلال الروابط السابقة يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.
الرابط الرسمي لنتيجة الإعدادية 2019 تيرم أول
يتعرف الطالب على نتيجة منتصف العام للشهادة الإعدادية من خلال الدخول على بوابة التعليم الأساسي الخاص بمحافظة القاهرة، ومواقع مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، حيث أوشكت الكنترولات في المحافظة بالانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات والتي تسير على قدم وساق، والتي يتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها، حيث يقوم السيد وكيل وزارة التربية والتعليم باعتمادها تمهيدا للإعلان عنها على الرابط الرسمي لنتيجة الإعدادية 2019 تيرم أول بجميع المحافظات، تابعونا على موقعنا في متابعة لحظية للنتائج.
وقد سارت أعمال الامتحانات في اجميع المحافظات وسط جو من الهدوء النسبي وقلة ملحوظة في الشكاوى من أولياء الأمور وكذلك من الطلاب، ولم توجد شكاوى لها اعتبار عن أعمال الغش، حيث اشتملت أكثر لجان الامتحان على كاميرات للمراقبة، وذلك لضمان نزاهة الامتحانات والرد بالدليل على أي شكوى، ومن المنتظر أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 في خلال هذا الأسبوع.
خطوات الحصول على النتائج عبر الرابط الرسمي لنتيجة الإعدادية 2019 تيرم أول بجميع المحافظات
- قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي للمحافظة المراد الاستعلام عن نتائجها
- قم بإدخال رقم الجلوس
- يتم اختيار المرحلة التعليمية (الشهادة الإعدادية)
- اضغط كلمة بحث
ملحوظة هامة
في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.
نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بالاسم ورقم جميع المحافظات
سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة
بعدما أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 فسنتابع معكم عبر هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات المصرية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات السابقة لحظة إعلان النتيجة.
المحافظات التي تم اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019
- محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%.
- محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%.
- محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.
- محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.
- محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%.
- محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%.
- محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%.
- محافظة أسوان بنسبة نجاح 72%.
- محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.
جدول يوضخ موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات
|المحافظة
|نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات
|موقف إعلان النتيجة
|محافظة القاهرة تيرم أول 2019
|نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول
|تم إعلانها
|محافظة الإسكندرية
|نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية الترم الأول
|تم إعلانها
|محافظة الجيزة
|نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم الأول
|تم إعلانها
|محافظة المنوفية
|نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم الأول
|تم إعلانها
|محافظة كفر الشيخ
|نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ الترم الأول
|تم إعلانها
|محافظة أسوان
|نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان الترم الأول
|تم إعلانها
|محافظة مرسى مطروح
|نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح الترم الأول
|تم إعلانها
|محافظة جنوب سيناء
|الشهادة الإعدادية جنوب سيناء تيرم أول
|تم إعلانها
|محافظة البحر الأحمر
|الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر تيرم أول
|تم إعلانها
|محافظة القليوبية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية تيرم أول
|لم تظهر بعد
|محافظة المنيا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا تيرم أول
|لم تظهر بعد
|محافظة الشرقية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية تيرم أول
|لم تظهر بعد
|محافظة الغربية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تيرم أول
|لم تظهر بعد
|محافظة الدقهلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية تيرم أول
|لم تظهر بعد
|محافظة البحيرة
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة تيرم أول
|لم تظهر بعد
|محافظة سوهاج
|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج تيرم أول
|لم تظهر بعد
|محافظة بور سعيد
|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد تيرم أول
|لم نظهر بعد
|محافظة أسيوط
|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط تيرم أول
|لم تعلن بعد
|محافظة بني سويف
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
|لم تعلن بعد
|محافظة الإسماعيلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
|لم تعلن بعد
|محافظة قنا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
|لم تعلن بعد
|محافظة الفيوم
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
|لم تعلن بعد
|محافظة الأقصر
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
|لم تعلن بعد
|محافظة دمياط
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
|لم تعلن بعد
|محافظة السويس
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
|لم تعلن بعد
|محافظة شمال سيناء
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
|لم تعلن بعد
|محافظة الوادي الجديد
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
|لم تعلن بعد
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