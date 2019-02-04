موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الإسماعيلية: نتيجة الشهادة الاعدادية في الإسماعيلية الترم الأول...

جاء موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الإسماعيلية الذي من وظائفه، كشف النقاب عن نتيجة الشهادة الاعدادية في الإسماعيلية الترم الأول 2019، ليهتم به جميع أبناء تلك المرحلة الدراسية الهامة، حيث من المؤكد أن يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي في الإسماعيلية الترم الأول فور اعتمادها من السيد المحافظ، اللواء اللواء ياسين طاهر، ومن ثم النشر على الموقع المذكور أعلاه، علمًا بأن يتواجد رابطه أدناه لسهولة الوصول إلى النتيجة التي سيتم الاستعلام عنها برقم الجلوس.

رابط موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الإسماعيلية

كما ذكرنا أن موقع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية أنه المسؤول الأول في ظهوروإعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي في الإسماعيلية الترم الأول 2019 أمام الجميع، كما يعلم الجميع أن ههناك عدد لا بأس منه من المواقع الإلكترونية الأخرى سيقوم بنفس المهام، وفي مقدمة تلك المواقع، موقع اليوم السابع وأيضًا موقع مصراوي، كما يعلم الجميع أن تلك النتيجة سيتم الإعلان عنها مع بداية الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام الدراسي حتى يعلمها الجميع ويبدأ الترم الثاني بعمل خطة جديدة لتحسين المجموع أو السير على نفس نهج الفصل الدراسي الأول.

نتيجة الشهادة الاعدادية في الإسماعيلية الترم الأول 2019

كما يعلم الجميع أن عملية تصحيح أوراق الامتحانات هي العملية الأطول لأنها يتخللها عملية المراجعة الدقيقة على الدرجات الموزعة على الأسئلة وأيضًا على إجابات الطلاب والطالبات وبعدها تدخل عملية رصد الدرجات ومن ثم إرسال نتيجة الصف الثالث الاعدادي في الإسماعيلية الترم الأول 2019 إلى موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الإسماعيلية بطريقة إليكترونية وم ثم فتح الستار عليها لجميع طلابها وطالباتها.