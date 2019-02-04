هنا روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة سوهاج “الصف الثالث الاعدادي” برقم الجلوس والاسم عقب...

إليكم نتيجة الشهدة الإعدادية 2019 محافظة سوهاج، حيث سنكون معكم عبر تلك المقالة لمتابعة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بمحافظة سوهاج، وتعد محافظة سوهاج أحد اكبر محافظات الصعيد ونسب النجاح بها متوسطة حيث أن نسبة النجاح خلال العام الماضي بلغت ما يقرب من 77%، سوف تظهر النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج من خلال رقم الجلوس الخاص بكل طالب.

ظهرت رسمياً النتيجة عقب اعتمادها، الاستعلام الروابط من الأسفل.

وانتهي طلاب إعدادية سوهاج من إداء امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الفترة الماضية، حيث أنهوا الامتحانات الخاصة بهم يوم 24 يناير الماضي، وهم الآن خلال إجازة نصف العام الممتدة لأسبوعين ينتظرون بقلق بالغة النتئج الخاصة بالترم الأول من أجل الاطمئنان على مستواهم قبل بداية الترم الثاني، ومن المنتظر أن يعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة مع انتهاء التصحيح.نتيجة الصف الثالث الإعدادي سوهاج

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

عبر رابط مديرية التربية والتعليم سوف تظهر نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، وإليكم رابط كل المحافظات أسفل رابط مديرية التربية والتعليم بسوهاج مباشرة.

في حالة ظهور أى جديد سنقوم بإضافة خبر النتيجة وإعلامكم أول بأول فكونوا متابعين معنا عبر تلك المقالة.

ننتظر أن تعلن نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج، بعد أن يتم الانتهاء من تصحيح وتجميع الدرجات، وبات ينتظر بقلق كافة الطلاب موعد ظهور النتائج عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة برقم الجلوس.

ونتمنى لجميع طلاب محافظة سوخاج النجاح والتوفيق ومواصلة مشوارهم في هذه المرحلة التعليمية الصعبة، وخلال الساعات القليلة القادمة سيكون بإمكان طلاب سوهاج معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة وسننشرها لكم عقب الإعلان عنها.

أعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج نتائج امتحانات نصف العام للصف الثالث الإعدادي منذ قليل، حيث بلغت نسبة النجاح 76% للطلاب، تستطيع الاستعلام عنها من الروابط المتوفرة بالأعلى.

تم توفير النتيجة “نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج” برابط مباشر وسريع للاستعلام مباشرة برقم الجلوس.