تعرف على “الرابط الرسمي”

بعد أن طلاب محافظة بني سويف من امتحانات نصف العام، وباتوا منتظرين نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018-2019، ولم يكن الأمر مقتصراً على الطلاب فحسب بل ينتظر أولياء الأمور النتيجة على أحر من الجمر، وفي هذا المقال سنقدم لحضراتكم الرابط الرسمي لموقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف والذي سوف تظهر عليه نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة بني سويف.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الترم الأول 2018-2019

جدير بالذكر أن إعلان النتائج قد تطور كثيراً عن الماضي، فلكل محافظة موقع إلكتروني خاص بمديرية التربية والتعليم بهذه المحافظة، هذا الموقع تُعرض عليه نتائج الامتحانات الخاصة بأبناء المحافظة فور اعتمادها من وكيل وزارة التربية والتعليم ومن المحافظ، لذا نقدم لكم الرابط الخاص بالنتيجة، فكل ما عليك هو الضغط على جملة الرابط بالأسفل ليأخذك إلى موقع نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة بني سويف، وهذا الرابط سوف تظهر عليه النتيجة فور اعتمادها، والرابط كما يلي :

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2018-2019 محافظة بني سويف

والآن قد ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية، كل ماعليك هو الدخول على الرابط المذكور أعلاه وكتابة رقم جلوس الطالب، ثم بحث، فستظهر لك نتيجة الطالب بالتفصيل.

اليوم الثاني على التوالي من اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة بني سويف، ولا تزال عمليات البحث مستمرة إلى الآن ؛ لأن النتيجة أُعلِنت في وقت متأخر من اليوم على موقع مديرية التربية والتعليم ببني سويف.

تهنئ إدارة الموقع جميع الطلاب وأولياء أمور محافظة بني سويف بنتيجة امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية راجين من الله التوفيق والسداد في ما تبقى من الطريق.