موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة بورسعيد: نتيجة الشهادة الاعدادية في بورسعيد الترم الأول 2019...

جاء موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة بورسعيد الذي يكشف نتيجة الشهادة الاعدادية في بورسعيد الترم الأول 2019، يعلم الجميع أن ظهرها سيتم بالطبع بعد اعتمادها من السيد المحافظ، اللواء عادل الغضبان، تلك اللحظة سيعقبها بالفعل ظهور وإعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي في بورسعيد الترم الأول على الموقع المذكور أعلاه، علمًا بأن يتواجد رابط موقع الظهور أدناه لسهولة الوصول إلى النتيجة، كما سيتم الاستعلام عن هذه النتيجة برقم الجلوس.

رابط موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة بورسعيد

كما ذكرنا أعلاه، أن موقع مديرية التربية والتعليم لبورسعيد هو المسؤول الأول أمام طلابه عن إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي في بورسعيد الترم الأول 2019، علنمًا بأن تلك النتيجة سيتم الإعلان عنها في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام الدراسي وقد يكون في بدايته أو في منتصفه، وجديرًا بالذكر، هناك عدة مواقع ستقوم بنشر تلك النتيجة أيضًا، ولعل أهمها بالتأكيد موقع اليوم السابع وموقع مصراوي.

نتيجة الشهادة الاعدادية في بورسعيد الترم الأول 2019

يعلم الجميع أن محافظة بورسعيد بها تكدس طلابي كبير في تلك الفرقة لذا فقد تأخذ عملية تصحيح الأوراق الخاصة بالامتحانات فترة طويلة، ولعل أيضًا مراجعتها الدقيقة سيصاحبها مشقة كبيرة من قبل القائمين عليها، وبعدها تدخل مرحلة رصد الدرجات في الشهادات وأجهزة الحاسوب الآلي، ومن ثم إرسال نتيجة الصف الثالث الاعدادي في بورسعيد الترم الأول 2019 إلى موقع موقع مديرية التربية والتعليم لبورسعيد من أجل فتح الحجاب عليها والاطمئنان قبل بداية الترم الثاني.