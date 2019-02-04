[PDF] نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالإسماعيلية.. نتائج الثالث الاعدادي 2019 الاسماعيلية برقم الجلوس البوابة الالكترونية لمحافظة الاسماعيلية

ألف مبروك لجميع طلاب وطالبات الناجحين في امتحانات الترم الاول 2019 في محافظة الاسماعيلية للشهادة الاعدادية ، والتي تم الاعلان عنها ظهر اليوم الاحد 4 فبراير 2019 عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسماعيلية .
ظهرت، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية بعد أن اعتمدها محافظ الإسماعيلية بنسبة نجاح 79.13%.
واعتمد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول لنصف العام الدراسى للشهادة الإعدادية لهذا العام 2018/2019، وبلغت النسبة العامة للنجاح 79.13% على مستوى المحافظة بمختلف قطاعاتها بزيادة قدرها نحو 5% عن العام الماضى.
وكان الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية قد قام بعرض النتيجة على المحافظ لاعتمادها رسميًا وإعلانها، مشيرا إلى أن إجمالى أعداد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 21707 طالب وطالبة حضر منهم 21519 طالب.
وأشاد محافظ الإسماعيلية بجهود وكيل وزارة التربية والتعليم وجميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة كما قرر تكريم كل من مدير التعليم العام ومدير إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية وفريق العمل بالإدارة وتوجيه اللغة الانجليزية بالمحافظة نظرُا لما حققوه من انجازات وارتفاع النسبة العامة للنجاح.
ننشر لكم روابط استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية2019 برقم الجلوس جميع المحافظات بسهولة :-
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهرة.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة البحيرة.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة أسوان.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الإسكندرية.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة بنى سويف.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة أسيوط.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة دمياط.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الإسماعيلية.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الدقهلية.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الجيزة.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الغربية.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة مطروح.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة كفر الشيخ.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الوادى الجديد.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة المنوفية.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة المنيا.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة بورسعيد.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة شمال سيناء.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة قنا.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة القليوبية.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الشرقية.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة جنوب سيناء.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة سوهاج.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الأقصر.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة السويس.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة البحر الأحمر.. إضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات من خلال الرابط التالي .