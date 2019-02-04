[PDF] نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالإسماعيلية.. نتائج الثالث الاعدادي 2019 الاسماعيلية برقم الجلوس البوابة الالكترونية لمحافظة الاسماعيلية

ألف مبروك لجميع طلاب وطالبات الناجحين في امتحانات الترم الاول 2019 في محافظة الاسماعيلية للشهادة الاعدادية ، والتي تم الاعلان عنها ظهر اليوم الاحد 4 فبراير 2019 عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسماعيلية .

ظهرت، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية بعد أن اعتمدها محافظ الإسماعيلية بنسبة نجاح 79.13%.

واعتمد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول لنصف العام الدراسى للشهادة الإعدادية لهذا العام 2018/2019، وبلغت النسبة العامة للنجاح 79.13% على مستوى المحافظة بمختلف قطاعاتها بزيادة قدرها نحو 5% عن العام الماضى.

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الإسماعيلية.. إضغط هنا

وكان الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية قد قام بعرض النتيجة على المحافظ لاعتمادها رسميًا وإعلانها، مشيرا إلى أن إجمالى أعداد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 21707 طالب وطالبة حضر منهم 21519 طالب.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بجهود وكيل وزارة التربية والتعليم وجميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة كما قرر تكريم كل من مدير التعليم العام ومدير إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية وفريق العمل بالإدارة وتوجيه اللغة الانجليزية بالمحافظة نظرُا لما حققوه من انجازات وارتفاع النسبة العامة للنجاح.