RaniahYousief فضيحة خالد يوسف\\ رانيا يوسف وخالد يوسف\\ فيديو ساخن لخالد يوسف ورانيا يوسف \\ فضيحة رانيا يوسف مع المخرج خالد يوسف كامل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بعدد من الفيديوهات الاباحية للمخرج المصري خالد يوسف برفقة عدد من الفنانات والمشاهير المصرية والتي من بينهم شيماء الحاج ومنى فاروق ورانيا يوسف وعلا غانم ، في اوضاع اباحية وجنسية وبدون ملابس .

الفيديوهات المسربة شكلة ضجة اعلامية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية والصحافة المصرية ، مخلفة موجة جدل كبير ، الامر الذي أدى الى انقسام رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى قسمين قسم شجب واستنكر وطالب بمحاسبة علا غانم وخالد يوسف ومنى فاروق وشيماء الحاج ، والجزء الأخر تسائل عن حقيقة هذا الفيديو .

هذا وأكد مصدر مصري أن المخرج خالد يوسف فقد حاسوبه الشخصي الامر الذي أدى لانتشار هذه الفيديوهات وتسريبها الى مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة .

هذا ونفت الفنانة رانيا يوسف أن تكون هي من تظهر في الفيديو، مهددة بمقاضاة من يسيء إليها.

وأوضحت في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الاعلامي عمرو اديب، أن هناك موقعا إلكترونيا غير رسمي يبث من تركيا قرر الزج باسمها في فيديو فاضح.

وأكدت أن الفتاة التي في الفيديو لا تشبهها لكنهم استغلوا اسمها لكي يزيد عدد مشاهدي الفيديو.

وقالت رانيا : “اسمي أصبح يدرج في أي مصيبة، وأنا وأطفالي ندفع الثمن، حاولت أفتح الفيديو لم أعرف، وأصبحنا “ملطشة”، وكل يوم الصبح نصحى على خبر سيئ”.

وفي نهاية الحديث، أكدت رانيا يوسف أنها تحدثت مع نقابة الممثلين المصرية، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل المسيئين لها.

كما ونشرت الفنانة عبر حسابها الشخصي عبر تويتر بيان صحفي بخصوص الفيديو المسرب لها مع خالد يوسف قائلة “يعلن المكتب الإعلامي للفنانة رانيا يوسف، أنه سوف يتم مقاضاة أي موقع أو جريدة أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تسئ لها بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال نشر أي أخبار أو صور للتشهير بها وفقا لمواد ونصوص قانون العقوبات، وأنه لن يتم الاستهانة مع اي شخص او جهة يساعد بنشر اي مواد مسيئة وكاذبة، وسيتم محاسبته قانونيا.

بدوره طالب المخرج خالد يوسف أجهزة الدولة بحمايته، بعد وصفه بوجود حملة ممنهجة وممولة لتشويهه، بدأت منذ دخول مجلس النواب، نافيا في الوقت نفسه علاقته بالفيديوهات المتدوالة على السوشيال ميديا مع الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج.

جاء ذلك في منشور للمخرج على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»، وكتب: أتعرض فيه لحملة مستميتة وممنهجة وممولة لتشويهي بكل السبل، بدأت منذ دخولي مجلس النواب واستمرت حتى الآن، وإن هذه الحملة لا تهز لي شعرة، ولن تثنيني عن مواقفي، ولن تجعلني أتخلى عن رأيي لأنني أؤمن بأننا دولة قانون .