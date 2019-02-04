تراند اليوم : موعد مباره وست هام يونايتد Vs ليفربول اليوم الاثنين 4-2-2019 .. القنوات الناقلة لمباراة ليفربول...

يلتقي مساء اليوم كل من نادي وست هام يونايتد و ليفربول ، في مباراة ساخنة للغاية ضمن مباريات الدوري الانجليزي (الأسبوع 25)، المقامة على ارض ملعب استاد لندن الأولمبي ، بحضور آلاف من مشجعي ومتابعي الدوري الانجليزي ، حيث يتم بث المباراة بث حصري ومباشر عبر قناة بي ان سبورت 2 ، بتعليق المعلق الرياضي حفيظ دراجي .
موعد المباراة :
موعد المباراة :
11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
10:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
11:00 مساءاً بتوقيت العراق .
10:00 مساءاً بتوقيت السودان .
11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
9:00 مساءاً بتوقيت تونس .
9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
11:00 مساءاً بتوقيت قطر.
8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
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