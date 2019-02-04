نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة قنا 2019

أعتمد محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان نتيجة إمتحانات نصف العام للشهاد الاعدادية للعام الدراسي 2018/2019، وذلك بنسبة نجاح بلغت نحو 69%، حيث تقدم لأداء امتحانات الشهادة الاعدادية على مستوى الادارات ال 9 بمحافظة قنا نحو 50798 طالب وطالبه، أدي منهم الامتحانات نحو 49586 طالب وطالبه، نجح منهم نحو 34218 طالب وطالبه.

كما أعتمد محافظ قنا اللواء عبد الهجان أيضاً نتيجة إمتحانات الشهادة الاعدادية مهني، حيث بلغت نسبة النجاح نحو 85%، كما أعتمد أيضاً نتيجة الشهادة الاعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت نحو 85.7%، ونتيجة الصم وضعاف السمع بنسبة 97.6%.

كيفية الحصول على نتيجة امتحانات نصف العام بالشهادة الاعدادية 2019 محافظة قنا

يوجد أكثر من طريقه أمام طلبة وطالبات الشهادى الاعدادية بمحافظة قنا للحصول على نتيجة إمتحانات نصف العام وذلك كما هو في الآسفل:

1- البوابة الالكترونية لمحافظة قنا بالضغط هنا

2- بوابة الخدمات الالكترونية بالضغط هنا

3- القيام بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع بالاسفل وسوف نقوم بعرض النتيجة بعد أن نقوم بالبحث عنها لتكون أول من يعلم نتيجته.

وبعد أن انتهي السيد المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا من اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بقنا أعرب سيادته عن سعادته البالغة بالطلاب الناجحون في الصف الثالث الاعدادي 2019 بمحافظة قنا وطالبهم بالمزيد من الجهد والمذاكرة لرفعة وطنهم الغالي مصر، ووضعها في المكانة التي تستحقها بين الامم.