روابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنيا برقم الجلوس والاسم الفصل الدراسي الأول 2019...

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا الفصل الدراسي الأول 2019، والحصول على الروابط الخاصة بنتيجة اعدادية المنيا بقطاعات المحافظة الثلاث، قطاع وسط وجنوب وشمال، وبمختلف الإدارات التعليمية بمحافظة المنيا، حيث انتهت بالفعل أعمال إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا، من قبل لجان الإعدادية بالمحافظة، والتي قامت بتصحيح كراسات إجابات الطلبة والطالبات وتجميع الدرجات وعمليات الرصد والمراجعة حتى يتم الإنتهاء من النتيجة في أسرع وقت، ومن ثم ارسالها إلى مقر مديرية التربية والتعليم بالمنيا ليعتمدها السيد المحافظ اللواء قاسم حسين، ويأمر بنشرها في اليوم نفسه على موقع مديرية التربية والتعليم بالمنيا، بروابط خاصة بكل قطاع للإستعلام عن النتيجة بالإسم ورقم الجلوس.

حيث أكد وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، رمضان عبد الحميد، أن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة هذا العام مبشرة بإرتفاع نسبة النجاح، وقد تأكد ذلك من تصحيح العينة العشوائية لكراسات إجابات الطلبة والطالبات، والذين أدوا امتحانات الإعدادية بالمنيا هذا العام خلال الفترة من 17 يناير وحتى 24 من نفس الشهر، ولن يطول انتظارهم للنتيجة والتي ستظهر قريباً وننشر الرابط الخاص والمباشر للإستعلام عنها، مع العلم أن النتيجة تصبحة متاحة في المدارس اليوم التالي على ظهورها على الإنترنت ليحصل الطلبة على شهادتهم الرسمية.

تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا، سائر إدارات المحافظة التعليمية، وهي إدارات سمالوط والمنيا ومطاي بقطاع وسط، وإدارات أبو قرقاص وملاوي ودير مواس بقطاع جنوب، وإدارات العدوة ومغاغة وبني مزار بقطاع شمال، حيث تكون نتيجة الشهادة الإعدادية عامة على مستوى محافظة المنيا كاملةً.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا ترم أول 2019

” لم تظهر النتيجة”

تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا الفصل الدراسي الأول 2019، في غضون ساعات قليلة من الآن، وخلال أسبوع على الأكثر من انتهاء الطلبة والطالبات من أداء الإمتحانات، وبالتالي فنحن في انتظار اعلان النتيجة التفصيلية في جميع مواد الترم الأول، ليستعلم الطلبة والطالبات عن نتائجهم برقم الجلوس مباشرةً في مختلف الإدارات التعليمية بالمنيا، حيث يستعد السيد المحافظ لإعتماد النتيجة رسمياً وإعلان نسب النجاح خلال الأيام القليلة المقبلة.

الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا الترم الأول 2019