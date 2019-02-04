نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2019: نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس من بوابة سوهاج...

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج، هناك الكثير من الطلاب يبحثون عنها، حيث أن هناك الالاف الطلاب يترقبون ظهور نتيجة الإعدادية محافظة سوهاج 2019 برقم الجلوس للاطمئنان على درجاتهم بعد أن انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول، ولذا من خلال هذا المقال نقدم لكم رابط بوابة سوهاج الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بعد أن يتم الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات ومراجعتها من أجل إعطاء كل ذي حقا حقه، وبعد ذلك سيقوم سيادة المحافظ باعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي سوهاج 2019 الترم الأول من خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نسبة النجاح بشكل إجمالي.

بوابة سوهاج الإلكترونية

ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فور ظهورها رسميا من خلال الضغط هنا بوابة سوهاج الإلكترونية، ومن ثم ادخال رقم الجلوس والضغط على زر “انتر” الموجود في لوحة مفاتيح جهازك حتى تظهر لك نتيجتك ودرجاتك في جميع المواد بشكل تفصيلي.نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

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والجدير بالذكر أن طلاب اعدادية سوهاج 67634 مقسمين إلى 33271 بنات وبنين 34363 وبلغ عدد الطلبة الذين حضروا الامتحانات 67439 طالب، وتوقع وكيل وزارة التربية والتعليم عمرو شلتوت ارتفاع نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية سوهاج نصف العام إلى 80% بزيادة عن العام السابق، وذلك بسبب سهولة الامتحان الذي لم يخرج من المنهج.

تحديث: قريبا ستظهر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2019 رسميا.

كما يمكنك ترك رقم جلوسك وسنحضر لك نتيجة الثالث الاعدادي سوهاج فور ظهورها.

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاح بعد اعتمادها من قبل السيد المحافظ بنسبة نجاح 76%، ويمكنكم الحصول على النتيجة من مديرية التربية والتعليم بسوهاج.