من هنا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية (خلال ساعات) الترم الأول 2019 برقم الجلوس والاسم موقع...

الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بمحافظة الغربية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2018-2019، يتم نشر النتيجة بأكثر من رابط مباشر لنتيجة اعدادية الغربية عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية، بعد أن انتهت الآن بالفعل لجان الإعدادية بالغربية في مختلف الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة من أعمال إعلان النتيجة، والتي شملت تصحيح كراسات إجابات الطلبة والطالبات وتجميع ورصد الدرجات من أجل سرعة الإنتهاء من النتيجة، إذ بدأت أعمال تصحيح النتيجة منذ انتهاء الإمتحانات مباشرةً والتي انتهت الخميس الماضي، وينتظر طلاب الشهادة الإعدادية بالغربية مع أولياء أمورهم نتيجتهم الهامة في اتمام مرحلة التعليم الأساسي خاصةً مع قرب بداية الترم الثاني وقصر فترة اجازة منتصف العام.

صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الشناوي عايد، أن الإدارات التعليمية المختلفة بمحافظة الغربية، قد انتهت بالفعل من أعمال إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وتم إرسال أوراق النتيجة إلى مقر مديرية التربية والتعليم بمدينة طنطا، من أجل اعتمادها من السيد المحافظ ونشرها في نفس اليوم على موقع المديرية ليستعلم عنها الطلبة بأرقام الجلوس والإسم، كما سيتم إتاحة النتيجة للإستعلام عنها بالدرجات التفصيلية في كل المواد التي أدى الطلبة امتحاناتها خلال الفصل الدراسي الأول، وتكون الشهادات الرسمية متاحة في المدارس اليوم التالي على ظهورها على الإنترنت.

تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية سائر إدارات المحافظة التعليمية وهي إدارات، غرب وشرق طنطا – السنطة – كفر الزيات – زفتى – المحلة – بسيون – سمنود وغيرها من مختلف إدارات محافظة الغربية التعليمية، وكانت نسبة نجاح الإعدادية بمحافظة الغربية الترم الأول العام الماضي قد بلغت 85.2%، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 2019، وفقاً لمعاينة العينة العشوائية من نتائج اعدادية الغربية الترم الأول.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية الترم الأول 2019

“لم تظهر النتيجة”

يعتمد محافظ الغربية هشام السعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية، خلال أيام قليلة من الآن، وفي موعد أقصاه نهاية الأسبوع الجاري، فمحافظة الغربية من المحافظات التي لا يتأخر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بها، فمع قيام المديرية التعليمية بالغربية من انهاء العمليات الأخيرة من اعلان النتيجة، يتبقى اعتمادها ومن ثم نشرها على موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية في نفس اليوم، على أن يكون ذلك في موعد أقصاه يوم الأحد المقبل.

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