الان رابط فيتو نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة السويس “الصف الثالث” برقم الجلوس البوابة...

انتهي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس من كفة امتحانات الترم الأول خلال الأيام الماضية، والآن الجميع في انتظار ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالسويس، وسنكون عبر تلك المقالة متابعين لحين ظهور إعدادية السويس وسوف نوفر الرابط الخاص بها سوء كان رابط مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أو الروابط المباشرة الأخرى كموقع اليوم السابع وفيتو غير ذلك من المواقع الإلكترونية التي سوف توفر النتيجة، ومن ضمنها موقعنا عرب فور نيوز.

يوم الخميس الموافق 24 من يناير أنتهي طلبة الصف الثالث الإعدادي من كافة الامتحانات في المواد المضافة للمجموع والغير مضافة للمجموع، والجدير بالذكر أن المواد المضافة للمجموع هي اللغة العربية واللغة الانجليزية والدراسات الإجتماعية والرياضيات والعلوم، ومجموع درجات تلك المواد خلال الترم الأول هو 140 درجة، وسننتظر عبر تلك المقالة أن يعتمد محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر النتيجة خلال الأيام المقبلة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي السويس

رابط استعلام نتيجة إعدادية السويس برقم الجلوس

في حالة ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول بمحافظة السويس سنعلمكم بذلك، سنكون معكم متابعين عبر تلك المقالة فكونوا متابعين معنا، واقترب الموعد الرسمي للإعلان عن نتيجة امتحانات أخر العام للشهادة الإعدادية بالسويس، ستتعرف عليها في القريب العاجل.

يذكر أن محافظة السويس تضم العديد من المديريات التعليمية منها إدارة جنوب السويس التعليمية، وإدارة السويس التعليمية العامة.

يمكنكم معاودة زيارة تلك المقالة في أي وقت لمعرفة أخر اخبار ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة السويس مع التمنيات بالنجاح لجميع الطلبة.

اعتمد اللواء عبد المجيد صقر نتيجة اختبارات الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس بشكل رسمي، حيث بلغت نسبة النجاح 75.4% للطلاب، نتمنى النجاح والتوفيق إلى طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بالسويس.