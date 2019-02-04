“جاري رفع” كشف نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنيا الترم الأول ” تالته...

حالة من الجدل الواسع عمت جميع المدارس في محافظة المنيا بعد أداء طلاب الشهادة الإعدادية لامتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الخميس الموافق 24-1-2019، وذلك بعد ثبوت وجود أخطاء في السؤال الثاني، وقد أمرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا بإحالة جميع واضعي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية الفصل الدراسي الأول 2019 للتحقيق للتأكد من مدى صحة الواقعة، وذلك بعد أن قام الكثير من الطلاب وأولياء الامور بتقديم الكثير من الشكاوي لوجود بعض الأخطاء في امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وبالتحديد في الفقرة الرابعة بالسؤال الثاني الخاصة بالاختيار من متعدد.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا

انهت جميع مراكز محافظة المنيا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019 يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019، وقد تم فتح مراكز التصحيح لاستقبال المصححين اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة صباحا، وقد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه سيقوم بتشكيل لجنة لمتابعة سير التصحيح داخل مراكز التصحيح، وقد أكد سيادته على جميع مقدري الدرجات بضرورة تحري الدقة والوقوف بجانب الطالب أثناء عملية تقدير الدرجات.

رابط نتيجة إعدادية المنيا 2019

ما يقرب من 110 ألف طالب وطالبة تم توزيعهم على مختلف اللجان قاموا بأداء امتحانات التيرم الأول 2019 في محافظة المنيا، والجميع ينتظر الآن تحديد الموعد الرسمي والنهائي لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول، وعقب اعتماد النتيجة سوف يتم رفعها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا من خلال هذا الرابط

وسوف نتابع معكم لحظة بلحظة جميع أخبار إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنيا 2019.

إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنيا 2019