يلا شوت ittihad مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة بث مباشر KSA Sports اليوم دون تقطيع| اتحاد جدة ضد...

نقدم رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة بث مباشر دوري بلس dawriplus اليوم الاثنين في المرحلة الثامنة عشر من دوري كأس الامير محمد بن سلمان، حيث يأمل نادي الاتحاد في الخروج من الوضع الصعب الذي يعيشه هذا الموسم خاصة بعد تدعيمات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية، حيث يُنتظر مشاهدة أحداث اللقاء ألاف من الجماهير على ملعب الملك عبد العزيز الذي يتسع إلى 33 ألف مُتفرج. وأيضاً من خلال الأنترنت عبر موقع دوري بلس الحاصل على حقوق بث المسابقات السعودية العام الحالي.

مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة بث مباشر

يبدأ موعد مباراة اتحاد جدة ضد الوحدة في الساعة الثامنة و 15دقيقة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، السابعة و 15 دقيقة مساءا بتوقيت القاهرة، يمكنكم مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة على الهواء مباشرة وحصرياً عبر قناة ksa سبورت على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حيث ستكون القناة الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.مباراة الاتحاد والوحدة مباشر يوتيوب يلا شوت

الاتحاد ضد الوحدة يلا شوت

مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة دوري بلس، يدخل نادي الاتحاد السعودي مباراته اليوم أمام الوحدة وهدفه الفوز الذي لا بديل عنه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق منذ بداية الموسم الكروي، حيث يحتل اتحاد جدة المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد 10 نقاط، فيما يأتي الوحدة بالمركز السادس من جدول ترتيب المسابقة برصيد 28 نقطة، وذلك بعد مرور 17 جولة من البطولة المحلية.

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وسيفتقد الاتحاد ثنائي الهجوم الصربي بروجوفيتش والبرازيلي رومارينيو بسبب الإصابة التي تعرضوا لها في الفترة الأخيرة، حيث سيكون على بيليتش المدير الفني للفريق إيجاد حل لتلك الأزمة قبل اللقاء.

يُذكر إن أخر مباراة للوحدة في المسابقة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مع فريق الحزم، فيما تعادل الاتحاد على أرضه سلبياً مع الشباب.