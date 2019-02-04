كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد فواز يتعاقد على "تصفية حساب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد الفنان وليد فواز، على المشاركة في فيلم "تصفية حساب" والذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد. جدير بالذكر أن "تصفية حساب" بطولة عمرو سعد، يسرا اللوزي، محمود حميدة، وليد فواز، تأليف مصطفى حمدي، ومن إخراج وإنتاج أحمد عبد الباسط.

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