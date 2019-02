نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية و المنوفية 2019 الترم الأول برقم الجلوس

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية ، حيث إنتهت إمتحانات أخر العام للمرحلة الإبتدائية، وينتظر الطلبة وأولياء أمورهم بكل شوق ولهفة معرفة نتيجة أبنائهم ليطمئنون عليهم خاصة وأن الصف السادس الإبتدائية يعتبر مرحلة إنتقالية، يذهبون بعدها للمرحلة الإعدادية، وهى خطوة مهمة فى طريق مستقبلهم.

إنتهت إمتحانات الصف السادس الإبتدائى الترم الأول 2019، وبدأت بعدها مباشرة جميع المدارس الأبتدائية على مستوى جميع إدارات محافظة المنوفية، فى تصحيح أوراق الأجابات وبعد الإنتهاء من عمليات التصحيح من قبل المدرسين، سيتم مراجعة درجات كل مادة بدقة تمهيداً لإعداد كشوف درجات الطلبة وإعلان النتيجة لجميع لطلاب الشهادة الابتدائية.

تجرى الإستعدادات على قدم وساق فى جميع المدارس الابتدائية بمحافظة المنوفية، ويعمل المسؤلين بكل جهد لإعلان نتيجة الإبتدائية الترم الأول، حيث سيتم إعتماد النتيجة من محافظ المنوفية ثم إعلانها فى جميع المدارس،وسيتم نشر نتيجة الشهادة الإبتدائية لمحافظة الفيوم على موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، حيث سيتم نشر نتيجة جميع الإدارات إدارة شبين الكوم وإدارة الباجور وأشمون وبركة السبع والسادات وقويسنا وإدارة نوف وتلا والشهداء وسرس اللبن، ويمكن لجميع الطلاب وأولياء أمورهم الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الإبتدائى على موقع التربية والتعليم يمحافظة المنوفية ، وستظهر النتيجة على الموقع بمجرد الإعلان عنها.

قريبا نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة المنوفية و فور ظهورها يمكن الاستعلام عنها.

اعتمد الواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 82,11 % و لمعرفة النتيجة من رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية من هنا. أو من هنا.

أو من هذا الرابط

قريبا ستظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 مباشرة، و يمكن معرفة النتيجة من خلال

موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

و سنتابع معكم باقى المحافظات

