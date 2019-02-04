“هنا رابط” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية “الصف الثالث الاعدادي” بالاسم و برقم...

ننتظر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول بمحافظة الشرقية للعام الدراسي الحالي، وسيكون على طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية الانتظار حتي انتهاء من عمليات تصحيح أوراقهم في جميع المواد الدراسية ومن ثم رفعها عبر المواقع الإلكترونية المختلفة كالموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، عبر موقع الشرقية توداي وموقع اليوم السابع وسننشرها هنا عبر موقع عرب فور نيوز.

نتيجة الترم الأول لطلبة الصف الثالث الإعدادية بمحافظة الشرقية ستكون متاحة بعد أن تنتهي عمليات التصحيح والمراجعة لكافة المواد وسيتم اعتمادها من قبل محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب وستكون متاحة للجميع من خلال رقم الجلوس، وتعد تلك السنة الدراسية هامة للغاية لكافة الطلبة والطالبات، نظراً لأن مجموع الطالب سيكون عامل الحسم في مستقبل الكثير من الطلبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

نتيجة الشهدة الاعدادية بمحافظة الشرقية

ولم ينتهي بعد طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية في أغلب محافظات مصر من امتحانات الترم الأول، ولتي تنتهي يوم غداً الخميس، لتتواصل أعمال التصحيح ورصد الدرجات، لإعلان النتائج خلال أسبوع من الآن.

تابعوا معنا عبر تلك المقالة وسنكون متابعين معكم حتي ظهور جميع النتائج الخاصة بجميع المحافظات المصرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية ستكون متاحة خلال الأربع وعشرون ساعة المقبلة حسب المؤشرات الواردة إلينا، عبر العديد من الروابط بعد ان يقوم السيد المحافظ باعتماد النتيجة خلل الساعات المقبلة وسوف نوفر لكم الروابط مباشرة.

ننتظر أن تعلن نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية، بعد أن تم الانتهاء من تصحيح وتجميع الدرجات، وبات ينتظر بقلق كافة الطلاب موعد ظهور النتائج عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة برقم الجلوس.

من المنتظر صدور نتيجة امتحانات نصف العام للصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية في وقت قريب جدا من هذا اليوم أو غداَ، كونوا على أتم الاستعداد للحظة إعلانها برقم الجلوس.

خلال الساعات المقبلة من اليوم الاثنين سيكون هناك احتمالات ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لمحافظة الشرقية وسنكون عبر تلك المقالة متابعين حتى ظهور النتيجة.