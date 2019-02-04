تراند اليوم : (drive) كشف درجات الناجحين في نتيجة الثالث الاعدادي المنوفية 2019 فيتو نتيجة الشهادة الاعدادية 2019...

ننشر لكم اليوم اسماء الناجحين في نتيجة الثالث الاعدادي المنوفية 2019 ، ورابط فيتو نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 "المنوفية" نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية برقم الجلوس - البوابه الالكترونيه محافظه المنوفيه لجميع طلاب الصف الثالث الاعدادي في محافظة المنوفية وكشف درجات الناجحين.

فقد ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية عبر موقع بوابة تعليم المنوفية عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية برقم لجلوس لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي في مصر للفصل الدراسي الاول 2019 الذين تقدموا باختبارات نهاية الترم الاول .

(PDF) اسماء الناجحين في نتيجة الثالث الاعدادي المنوفية 2019 من خلال الرابط التالي .

فقد أكد الدكتور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية بجميع مدارس الإدارات التعليمية بمحافظة المنوفية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاعلان عن نتيجة امتحانات الثالث الاعدادي في المنوفية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال المراجعة ورصد وتجميع الدرجات النهائية، والتى تتم الآن بالكنترول الرئيسى بشبين الكوم لجميع الإدارات التعليمية بكافة أنحاء المحافظة، واعتمادها من اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، مؤكدا أنه تم توفير سبل الراحة للمعلمين الذين يقومون برصد الدرجات من أجل عدم حدوث أى أخطاء فى رصد النتائج.

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة المنوفية.. إضغط هنا

حيث أكد محافظ المنوفية ان النتائج هذا العام أفصل بكثير من الاعوام السابقة ، كما وأظهرت تفوق كبير بين الطلاب والطالبات ، هذا وبامكانكم الاطلاع على نتيجة امتحانات الفصل الاول من خلال الرابط الموجود اسفل الخبر ، يمكنكم الضغط على الرابط واستخراج التنيجة برقم الجلوس كاملة.

روابط نتائج الثالث الاعدادي 2019 الفصل الاول جميع المحافظات :-

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهرة.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة البحيرة.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة أسوان.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الإسكندرية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة بنى سويف.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة أسيوط.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة دمياط.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الإسماعيلية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الدقهلية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الجيزة.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الغربية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة مطروح.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة كفر الشيخ.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الوادى الجديد.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة المنوفية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة المنيا.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة بورسعيد.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة شمال سيناء.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة قنا.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة القليوبية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الشرقية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة جنوب سيناء.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة سوهاج.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الأقصر.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة السويس.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة البحر الأحمر.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات من خلال الرابط التالي .