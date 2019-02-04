تراند اليوم : بعد فيديو خالد يوسف ومنى فاروق الاباحي شاهد فيديو جديد لمنى فاروق وهي ترقص4-2-2019 فديو خالد يوسف...

لا تزال الفنانة المصرية الشابة منى فاروق حديث الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي ، خصوصا بعد انتشار فضيحة تسريب بعض المقاطع الاباحية لها برفقة شيماء الحاج والمخرج خالد يوسف .

هذه المرة تم تداول فيديو جديد لمنى فاروق عبر مواقع التواصل الإجتماعي بكثرة، للممثلة المصرية ​منى فاروق​، وهي ترقص وتصوّر نفسها على طريقة السيلفي أمام المرآة، بعد الفيديو الإباحي لها رفقة زميلتها شيماء الحاج.

وأظهر المقطع الذي انتشر على موقع “تويتر” منى تغني وترقص امام المرآة، وعلق العديد على الامر مقارنين حركاتها بالفيديو السابق. في حين ركز البعض الآخر على البنطال المعلق في الخزانة خلفها، متسائلين من صاحبه.

وتتعرض للممثلة منى فاروق لموجة من الفضائح، كان آخرها نشر مقطع فيديو إباحي لها برفقة الممثلة المصرية شيماء الحاج زعم أنهما كانتا مع خالد يوسف، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

وتعتبر منى فاروق من الوجوه التي دخلت إلى عالم التمثيل مؤخرًا، فكانت بدايتها عام 2015 مع الفنان محمد رجب في فيلم "الخلبوص"، لكنها العالم العربي لم يعرفها سوى من مقطع الفيديو الراقص.

بدوره طالب المخرج خالد يوسف أجهزة الدولة بحمايته، بعد وصفه بوجود حملة ممنهجة وممولة لتشويهه، بدأت منذ دخول مجلس النواب، نافيا في الوقت نفسه علاقته بالفيديوهات المتدوالة على السوشيال ميديا مع الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج.

جاء ذلك في منشور للمخرج على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»، وكتب: أتعرض فيه لحملة مستميتة وممنهجة وممولة لتشويهي بكل السبل، بدأت منذ دخولي مجلس النواب واستمرت حتى الآن، وإن هذه الحملة لا تهز لي شعرة، ولن تثنيني عن مواقفي، ولن تجعلني أتخلى عن رأيي لأنني أؤمن بأننا دولة قانون .