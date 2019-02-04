وفاة احمد المسفر تتصدر موقع تويتر

تصدر وسم أحمد المسفر، موقع التواصل الاجتماعي تويتر في الكويت خلال الساعات الماضية، الذي يسجل أرقامًا مرعبة في عدد الحوادث المرورية سنويًا والتي تحصد أرواحًا بمختلف الأعمار والأجناس.

وتوفي الإعلامي الكويتي الشاب أحمد المسفر في مستشفى الصباح، بعد تعرضه لحادث مروري منذ أيام ودخوله في غيبوبة نتيجة الحادث.

ونعى إعلاميون الشاب أحمد المسفر منذ إعلان وفاته عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وكان الإعلامي أحمد المسفر قد تعرض لحادث مروع منذ أيام أدخل على إثره العناية المركزة، ليدخل في غيبوبة قبل أن يفارق الحياة.