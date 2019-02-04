فرقة السيرك توثق الأوضاع الفلسطينية بطريقة غنائية كوميدية

قال الفنان الفلسطيني شادي زقطان أحد أعضاء فرقة السيرك ومن النماذج اللامعة في تقديم موسيقى الأندرجراوند،:" إن الأغاني التي تقدمها الفرقة تهدف إلى توثيق المراحل التي يمر بها الفلسطينيون، لافتًا إلى أن كل الأغاني مستوحاه من مواقف حقيقية".

وأضاف زقطان، خلال لقائه بالإعلاميين ولاء غانم وكارلوس ناشف، ببرنامج يوم جديد، المذاع على فضائية الغد، أن الفنون وجدت لتوصيل المشاعر الإنسانية ومشروعنا يهدف لربط الراب بالغناء بالشعر، لافتًا إلى أن أغنية "خزان المي" للشاعر الفلسطيني عمرو بدران، وثقت تفاصيل رواياتهم مع قوات الاحتلال وحالة الجنون التي يعيشون بها.

وأشار إلى أن فرقة السيرك تعمل الآن على مشروع دمج المسرح بالغناء وتقديمه بشكل كوميدي ساخر، موضحًا أن عدد أعضاء الفرقة الحاليين 9 أفراد قابلين للزيادة بحسب حاجة العمل.

يذكر أن فرقة السيرك الفلسطينية أصدرت أغنيتها الأولى بعنوان «خزان المي»، حيث تتطرق الأغنية للأوضاع في الأراضي الفلسطينية واستلهمت أبياتها من حديث الشارع والاجتياحات المتكررة للأراضي الفلسطينية، وفرقة السيرك هي مجموعة من المبدعين الأصدقاء يقدمون أعمالا فنية مشتركة تمزج بين الشعر والغناء والعزف والراب