البوابة الإلكترونية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2019 برقم الجلوس نصف العام مديرية التربية...

تستمر نتائج الإعدادية 2019 الترم الأول في الظهور، حان دور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2019 حيث اقتربت عمليات تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية من الانتهاء، حيث تتم حاليا عمليات رصد الدرجات لجميع المواد الدراسية خلال الأيام الحالية، ولم يتبقى سوى اعتمادها من قبل محافظ طه عجلان ومن خلال المقال سوف نوفر لكم جميع الروابط الرسمية للبوابة الإلكترونية التي تقوم بنشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية الفصل الدراسي الأول، خلال ساعات اليوم سوف نتعرف على كل جديد من اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2019.

ولا داعي لقلق لطلاب المنتظرين ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني، حيث أن شهر يناير ومطلع فبراير الحالي سوف يشهد إعلان جميع نتائج الصف الثالث الإعدادي لجميع المحافظات المتبقية باستثناء محافظة القاهرة والإسكندرية والجيزة والسويس والإسماعيلية وذلك نظرا لأن تلك المحافظات تم رفعها مسبقا عبر الأنترنت.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2019

ننشر جميع روابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية من خلال مديرية التربية والتعليم القليوبية ويستطيع جميع الطلبة والطالبات معرفة الدرجات جميع المواد برقم الجلوس خلال أيام الأسبوع الحالي، ويجدر الإشارة إلى موعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2019 للفصل الدراسي الثاني خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو الحالي.

وبما أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 من نتائج الشهادات يسعى جميع الطلبة للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني للاطمئنان على درجاتهم بمختلف المواد ومعرفة مستواهم بتلك المواد، ويجب على الطلبة متابعة المقال لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية في حال ظهورها والإطلاع على الرابط المتواجد أعلاه للحصول على النتيجة فور اعتمادها من قبل المحافظ.

يجدر الإشارة أن عمليات تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2018 للفصل الدراسي الثاني يوم السبت الماضي لبعض المحافظات التي انتهت يوم الخميس السابق لها، ومباشرة تفرغ جميع المعلمين للانتهاء من أعمال الكنترول التي تعقب عمليات التصحيح وذلك حتى يتمكن من عرض النتائج في وقتها المحدد من قبل المحافظ .

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية 2019

نحن على موعد الإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2018 الترم الثاني خلال نهاية الأسبوع الجاري بعدما تنتهى أعمال الكنترول وكشوف النتائج خلال الساعات القادمة، حيث من المفترض غلق باب الكنترول نهاية الأسبوع الحالي واعتماد النتائج لجميع الإدارات التعليمية ومساعدة طلابنا الأعزاء على الاستعلام برقم الجلوس.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية 2019 محط أنظار الطلاب في ساعتنا الحالية ترقبا لاعتمادها رسميا عبر البوابة الإلكترونية .

تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2018 للترم الثاني خلال الدقائق الماضية من قبل السيد المحافظ اللواء محمود العشماوي بنسبة نجاح 81.02% وتأتي تفصيلا:

وبلغ عدد الطلبة المتقدمين 86009 طالب وطالبة، والناجحون 68506، وحصلت كفر شكر على المركز الاول بنسبة 95.11% وجاءت بنها فى المركز الثانى بنسبة نجاح 92.05%. واعتمد عشماوي النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية وبلغت نسبة النجاح 71.65% حيث تقدم للإمتحان 5753 طالب وطالبة

قد يواجه موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية بعض الضغط أثناء ظهور النتيجة لذا يمكن المحاولة بعد قليل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة القليوبية.