نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 “الصف الثالث الاعدادي” محافظة الغربية .. الدقهلية .. الإسماعيلية برقم...

نتابع معا نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لمحافظة الغربية والدقهلية والإسماعيلية ، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن ظهور النتيجة في جميع محافظات الجمهورية سوف يكون عبر موقع مديرية التربية والتعليم وأيضا البوابة الإلكترونية التابع لكل محافظة ومن خلال السطور القادمة نقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادية بالإضافة إلي رابط الاستعلام في محافظات الغربية والدقهلية والإسماعيلية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول :

ويمكن للطالب الحصول على نتيجته بمجرد انتهاء مديرية التربية والتعليم الخاصة بمحافظات الغربية والدقهلية والإسماعيلية من عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة واعتمادها من المحافظ ،وسوف تقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن رفع النتيجة ويمكن الاستعلام عنها برقم الجلوس وسوف يتم اتاحة النتيجة في اليوم التالي في المدارس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الغربية :

سجلت محافظة الغربية العام الماضي نسبة نجاح 73.9% ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 للترم الأول برقم جلوس الطالب من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية من خلال اتباع الخطوات التالية :

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية :

وقد سجلت محافظة الدقهلية العام الماضي نسبة نجاح 76.9%، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 للترم الأول برقم جلوس الطالب من خلال البوابة الالكترونية لمحافظة الدقهلية من خلال اتباع الخطوات التالية :

أدخال رقم جلوس الطالب

الضغط على الحصول على النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسماعيلية

وقد ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية ويمكن الحصول على النتيجة مباشرة برقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية :

ويمكنك عزيزي الطالب ترك رقم جلوسك اسفل هذه المقال مع ذكر اسم المحافظة وسوف تقوم أسرة موقع نجوم مصرية كالعادة بإحضار النتيجة لكم وار سالها عبر بريدك الإلكتروني وتتمني لكم أسرة الموقع دوام النجاح والتوفيق.