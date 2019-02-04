“الآن” إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية الترم الأول 2018-2019

يتابع موقع عرب فور نيوز بشكل مستمر مستجدات إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للصف الثالث الإعدادي الترم الأول للعام الدراسي 2018-2019، ويبحث جميع الطلاب وأولياء الأمور على رابط اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول، وفي هذا المقال سنتطرق إلى رابط الموقع الرسمي الخاص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية وكذلك البوابة الرسمية للحصول على النتيجة.

ويتزايد عدد عمليات البحث مع الوقت عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، لذلك سنقدم لكم الموقع الرسمي لنتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية وهو :

نتيجة الشهادة الإعدادية “الصف الثالث الإعدادي” الترم الأول 2018-2019 بمحافظة المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية للصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية ترم أول 2018 -2019

جدير بالذكر أن طرق الحصول على النتيجة تطورت إلى حد كبير في الآونة الأخيرة، فبدلاً من معرفة النتيجة بشكل ورقي من خلال المدرسة او الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، أصبح من السهل معرفة النتيجة الخاصة بك من خلال رابط رسمي وفرته مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية وقد أشرنا إلى هذا الرابط في الأعلى، لذلك يجب الحرص على متابعة هذا الموضوع بشكل متكرر لأن النتيجة من المحتمل ظهورها في أي وقت خلال الساعات القليلة القادمة.

ونوجه عناية سيادتكم ونحيطكم علماً بضرورة التعليق على المقال برقم الجلوس الخاص بكم، ففي حالة كتابة رقم الجلوس فسوف يتم موافاتكم بالجديد بخصوص النتيجة فور ظهورها، خاصةً إذا كان هناك عطل ما في موقع مديرية التربية والتعليم .

تحديث :

وقد قام محافظ المنوفية باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول صباح اليوم الأحد الموافق 3-2-2019، وسوف يتم إعلان النتيجة بشكل رسمي خلال ساعات على الموقع الرسمي الخاص بالمحافظة .

آخر الأنباء :

بالفعل تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2018-2019 بمحافظة المنوفية بشكل رسمي على الموقع الخاص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، نتمنى لكم أبنائنا الطلاب كل التوفيق والنجاح.

وقال مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إنه بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 65 ألف طالب، وبلغ عدد الحاضرين منهم 64 ألفًا 893 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 53 ألفًا 286 طالبًا.

وقد صرح مصدرٌ مسؤول في محافظة المنوفية أن المحافظ كان قد اعتمد النتيجة بنسبة نجاح تقترب من ال 83%، حيث بلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية هذا العام 65 ألف طالباً وطالبة، أدى منهم وحضر منهم 64 ألف و 890 طالباً وطالبة، وبلغ عدد الناجحين منهم 53 ألف و 286 طالباً وطالبة.

اليوم الثاني على التوالي من إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنولا تزال تتزايد عمليات البحث عليها، نظراً للضغط على الموقع الإلكتروني أمس من كثرة طلبات البحث عن النتيجة.