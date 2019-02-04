تراند اليوم : نتيجة الشهادة الاعدادية سوهاج .. نتيجة الشهادة الاعدادية سوهاج 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية سوهاج نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2019 في محافظة سوهاج، يُمكن الحصول عليها عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي، ومديرية سوهاج التعليمية، حيث ينتظر طلبة وطالبات مرحلة الاعدادية بسوهاج إعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي، ويترقب يَنتظر طلاب وطالبات المرحلة الاعدادية بمحافظة سوهاج موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الاول للعام 2019، والتي من المُنتظر الإعلان عنها هذا الأسبوع، عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج، بالإضافة الى موقع البوابة الالكترونية للتعليم بمحافظة سوهاج.

وعن آليّة الاستعلام عن النتيجة سيكون ذلك من خلال زيارة أيّ من المواقع التالية وإدخال رقم الجلوس أو الاسم والإدارة التعليمية في أيقونة البحث عن النتيجة التي تظهر أمامكم.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج

لم تنتهي بَعد كنترولات التصحيح في مُديريّات التربية والتعليم بمحافظة سوهاج من تصحيح وتدقيق ورصد درجات طلبة وطالبات المرحلة الاعدادية بالمحافظة، فيما ينتظر اللبة وأولياء أمورهم الإعلان عن النتيجة بفارغ الصبر، من أجل الاستعداد لبدء الفصل الثاني من العام الدراسي، وأشارت مصادر مُطّلعة أنّ النسبَة المئوية العام لنتائج المرحلة الاعدادية شهدت تحسن ملحوظ عن العام الماضي.

يرجع ذلك الى الجُهود التي تبذلُها وزارة التربية والتعليم والادارات التعليمية في المحافظات المصرية المختلفة وإلتزام الطلبة بالتعليمات التي تفرضها الوزارة من أجل الخروج بأفضل النتائج.

نتيجة الشهادة الاعدادية بوابة سوهاج التعليمة

يُتيح موقع بوابة سوهاج التعليمي الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية والصف الثالث الاعدادي الترم الأول برقم الجلوس، وذلك فور الإعلان عنها مُباشرةً، فيما لم يعتمد حتى الآن محافظ سوهاج النتيجة، ونحن في انتظار اعتمادها والاعلان عنها خلال الأسبوع الجاري وقبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج

نتيح عبر موقع موسوعة الجمهور خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2019-2016 برقم الجلوس من خلال هذا الرابط، بالاضافة الى خدمة الاستعلام التي تخصصها ادارة الموقع بترك تعليق يشمل الاسم ورقم الجلوس والادارة التعليمية أسفل هذا الجمهور، وسيتمّ الرد عليكم من قبل فريق عمل الموقع في أقرب وقتٍ مُمكن.