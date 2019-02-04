تراند اليوم : نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2019 ،وإعتمد الدكتور أيمن عبد المنعم مُحافظ سوهاج نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول، نتيجة الصف الثالث الإعدادي نصف العام الدراسي 2019-2017، وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج موعد إعلان نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الاول، والتي ستكون يوم الثلاثاء المقبل، حيث ]جري الآن عملية ترتيب كشوفات علامات الطلبة، والتي ستعرف عليها جميعهم مُرفقة بالمعدل الدراسة، مع علامات تحصيل المواد الدراسية التي تقدموا لإختباراتها لهذا الفصل، وبعد طول إنتظار أعرب تنفسطلبة وطالبات الإعدادية الصعداء بعد التعرف على موعد ظهور النتيجة، حيث قطع الطلبة إجازاتهم وهيأوا أنفسهم لمعرفة علاماتهم في إختبارات الدور الأول للصف الثالث الإعدادي.

ونوهت المديرية عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، وموقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، أن خدمة الإستعلام عن نتيجة الإعدادية لجميع المراحل، ستكون مُتاحة عبر موقع مديرية التربية والتعليم، موقع نتائج التعليم الأساسي الذي يُعلن عن النتائج بالإشتراك معها ومع وزارة التربية والتعليم، وسيكون الإستعلام برقم الجلوس أو الإسم، وتعبئة البيانات التي تطلبها صفحة النتائح.

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة سوهاج

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج تعاقباً من نتائج الإعدادية في المحافظات المصرية الأخرى، حيث أنهت جميع كنترولات التعليم التابعة للإدارة التعليمية في المحافظات السبع والشعرين، تصحيح إختبارات طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي وجميع الصفوف الإعدادية، وكانت اللجان عللت أسباب تأخرها في الإعلان عن النتيجة، نظراً لإلتزانها بضوابط ومعايير عملية التصحيح، التي نوهت لها الوزارة ودعت الإلتزام بها، من أجل الخروج بالفصل الدراسي خالي من العقبات والمشكلات التي تقف عائقاً أمام فرحة الطلبة، حيث حصل الجميع على حقه كاملاً في العلامات .

وجرت عملية التصحيح ضمن مراحل، أولها مرحلة التصحيح، ثم المراجعة ثم التدقيق، وأخيراً مرحلة رصد الدرجات وتفريغها عبر أجهزة الحاسوب الوزارية، ليتسنى لمدراء المدارس ومُربي الفصول تفريغ العلامات على شهادات الطلبة، والتي من المُرجع أن يتسلموها في أول أيام الفصل الدراسي الثاني .

موقع مديرية التربية والتعليم محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الاعدادية

ويتيح موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج خدمة الإستسفار عن نتيجة الصف الثاثل الإعدادي، يوم الثلاثاء المُقبل عقب الإعلان عن النتجية، بعد المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ سوهاج في مقر المديرية، يُعلن خلاله عن معدل النتائج، وأسماء العشرة الأوائل على المحافظة، وعن طريقة الإستعلام عن النتيجة فتتم عبر زيارة الطلبة إلى الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت، والدخول على صفحة نتائج الإمتحانات وإختيار المرحلة التعليمية، والفصل الدراسي، ثم إدخال رقم الجلوس أو الإسم، للتعرف على النتيجة، التي تظهر كاملة تشمل على كشف درجات المواد الدراسية مع المعدل الفصلي للفصل الأول .

ونقدم لزوارنا الطلبة عبر موقع موسوعة الجمهور، رابط موقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج، للتعرف مباشرة عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي، والتي تنتشر رسميا بعد أيام قليلة من الآن في جميع إدارة مديرية سوهاج التعليمية، وهي سوهاج – أخميم – البلينا – جرجا – دار السلام – جهينة – ساقلتة – طما – طهطا – المراغة – المنشاة – العسيرات.

كما توفر مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، خدمة الإستفسار عن النتائج وتحميل كشف الدرجات، أو ترك تعليق يحمل إسم الطالب ورقم جلوسه والمديرية أو المدرسة التي يتبع لها، وسيقوم القائمين على صفحة المديرية بفيس بوك بتوفير النتيجة بأقرب وقت ممكن. ” مديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج “

نتيجة امتحانات الدور الاول للصف الثالث الاعدادي بسوهاج

وكان طلبة وطالبات الصفوف الإعدادية في محافظة سوهاج والمحافظات المصرية الأخرى، أنهوا التقدم لإختبارات الشهادة الإعدادية لنصف العام الدراسي مطُلع الأسبوع قبل الماضي، ودخل الطلبة إجازتهم برفقة أسرهم، بعد فصل دراسي طويل تكلل بالمثابرة والإجتهاد، يتمنى الطلبة أن يجنوا ما زرعوه في هذا الفصل، حيث أعرب الطلبة عن رضاهم التام على أسئلة الإختبارات، التي جاءت مُناسبة لجميع مستويات الطلبة، وإشتملت على المناهج المقررة حسب قولهم، حيث يتوقع الطلبة الحصول على نسب نجاح تتفوق عن نسب العام الماضي، وشكرا الطلبة وزارة التربية والتعليم وطواقمها الإدارة والتعليمية، على جهودهم المبذولة وتوفير مُناخ مناسب لتقديم إختباراتهم، ودعوا كنترولات التصحيح إلى مراعاة ظروف الطلبة في عملية التصحيح، وتشجيعهم الدخول إلى الفصل الثاني الذي سيبدأ بعد أيام قليلة بمعنويات عالية ومرتفعة.