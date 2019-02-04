الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج الترم الأول للعام الدراسي 2018/2019

اعتمد الدكتور/ أحمد الأنصاري محافظ سوهاج نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2018/2019، وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أن نسبة النجاح بلغت 76%، حضر اجتماع اعتماد النتيجة الدكتور/ عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والذي أوضح أن عدد المتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى محافظة سوهاج بلغ 70531 طالب وطالبة، وبلغ عدد الذي حضروا الامتحان 70393، كما أوضح سيادته أن أعداد الطلبة الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر بلغ عدد 54533، بنسبة نجاح 76%، وقدم الحضور التهنئة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، وتمنوا لهم دوام النجاح والتوفيق.

من المعروف أن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج 2019، كان ينتظرها أبنائنا من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم بمتابعة متأنية لموعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة سوهاج، والتي سيتم الاستعلام عنها برقم الجلوس من موقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج والبوابة الإلكترونية بمحافظة سوهاج.

وإذ يحرص موقع نجوم مصرية على توفير السبيل السهل والسريع من أجل حصول أبنائنا الطلاب على النتيجة بسهولة ويسر، فمن هذا المنطلق يوفر الموقع روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول للعام 2019 وذلك عن طريق الدخول إلى أحد الروابط التالية:

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج الترم الأول 2019

أو

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج الترم الأول 2019

أو

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج الترم الأول 2019

ونظراً للضغط الشديد على السيرفر وتحميل ورفع النتيجة، فيمكن لمتابعينا أيضاً ترك الاسم ورقم الجلوس واسم المحافظة في التعليقات من أجل الرد عليها، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والمزيد من التقدم.

تابع نتائج الطلبة والطالبات بـ:

(محافظة المنوفية – محافظة أسوان – محافظة الشرقية – محافظة الغربية – محافظة المنيا –محافظة بورسعيد – محافظة الدقهلية – محافظة البحيرة)