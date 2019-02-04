مديرية التربية والتعليم بالمنيا| رابط استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنيا...

تعد محافظة المنيا من أكثر محافظات الصعيد اهتماما بالتعليم، حيث نجد في هذه المحافظة طفرة كبيرة في التعليم في جميع مراحله المختلفة، كما أن هناك نسبة مرتفعة لأعداد الطلاب والطالبات في محافظة المنيا في المراحل التعليمية المختلة وخاصة التعليم الإعدادي، حيث نجد كثافة كبيرة داخل الفصول في التعليم الإعدادي في هذه المحافظة بدرجة كبيرة للغاية، ولذلك تسعى الوزارة إلى بناء الكثير من المدارس داخل مراكز وقرى ونجوع هذه المحافظة لاستيعاب هذا الكم الكبير من التلاميذ.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2019

انتهى طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنيا وجميع الإدارات التعليمية التابعة لها وهى إدارات (المنيا وسمالوط ومطاي وبني مزار ومغاغة والعدوة وملوي وابوقرقاص ودير مواس) من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019 يوم الخميس الموافق 24-1-2019، وعقب انتهاء أعمال الامتحانات بنظامها الجديد بدأت على الفور أعمال التصحيح داخل الكنترولات المركزية لمحافظة المنيا، حيث يتجمع المعلمون داخل مراكز التصحيح لإنجاز مهامهم وتصحيح أوراق إجابات الطلاب حسب نموذج الإجابة الذي تم توزيعه عليهم.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنيا

من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة ثالثة إعدادي بالمنيا 2019 للفصل الدراسي الأول في نهاية الإسبوع المقبل وذلك يعد أن يتم إنجاذ مهام الكنترول من تصحيح ومراجعة ورصد درجات الطلاب في كافة المواد الدراسية المقررة عليهم لهذا العام، تمهيدا لإعتمادها رسميا من قبل سيادة محافظ المنيا، وذلك حتى يتثنى للعاملين بالمديرية رفعها على شبكة الإنترنت ليستطيع جميع الطلاب الإستعلام عن النتيجة بكل سهولة ويسر، انتظرونا لتوفير رابط مباشر للإستعلام عن النتيجة برقم الجلوس تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح.

إعلان نتيجة إعدادية المنيا 2019 الترم الأول

نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنيا 2019 الترم الأول

صرح مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالمنيا تفيد بقرب انتهاء أعمال كنترول الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول، وذلك بعد أن انتهت عملية تصحيح أوراق إجابات الطلاب في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم.