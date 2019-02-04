“جاري اعتماد” نتيجة إعدادية القليوبية 2019 “الصف الثالث” الترم الأول عبر...

ينهي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019 بجميع الإدارات التعليمية والمتمثلة في إدارة (بنها، كفر شكر، شبين القناطر، الخانكة، طوخ، قها، العبور، ..) وباقي الإدارات التعليمية، وسوف تبدأ على الفور أعمال الكنترول المركزي للشهادة الإعدادية حتى يتم تجهيز النتيجة في أقرب فرصة لعرضها على جميع الطلاب، جدير بالذكر أن نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 2019 بالقليوبية يتوقع الجميع أن تكون مرتفعة عن العام الماضي.

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القليوبية يوم الخميس الموافق 17 يناير 2019 وانتهت الخميس الموافق 24 يناير 2019، وعلى الفور سوف تبدأ أعمال كنترول بنها المركزي ليشمل جميع كنترولات الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة، جدير بالذكر أن الأستاذ طه عجلان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقليوبية قد أمر بضرورة تحري الدقة أثناء سير عملية التصحيح والمراجعة حتى لا يحدث الخطأ الذي حدث في كنترول الإعدادية العام الماضي، وهو إحالة عدد من المدرسين للتحقيق بسبب الإهمال والفوضى التي حدثت في لجنة تصحيح الرياضيات حيث اختفت ورقة إجابة أحد الطلاب وبعد إغلاق اللجنة ومتابعة البحث تم إيجادها.

نتيجة إعدادية القليوبية 2019

نتيجة إعدادية القليوبية

يترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول، خاصة بعد أن انتهى جميع الطلاب من أداء جميع الإمتحانات المقررة عليهم لهذا العام الفصل الدراسي الأول، جدير بالذكر أن هناك ما يزيد عن 86 طالبا وطالبة قد تقدموا لأداء امتحانات آخر العام بجميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القليوبية.

طريقة الإستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية

حتى الآن لم يتوفر رابط مباشر للإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية وفور إتاحته سوف نقوم بعرضه حتى يتمكن جميع الطلاب من سرعة الاستعلام عن النتيجة،لذلك سوف نتابع معكم إعلان نتيجة إعدادية القليوبية 2019 الترم الأول من خلال مديرية التربية والتعليم، مع أطيب التمنيات للجميع بالنجاح الباهر.