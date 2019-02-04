نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة البحيرة الترم الأول برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم...

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة البحيرة نقدمها لكم من موقع نجوم مصرية، حيث قامت محافظ البحيرة المهندسة “فادية عبده” باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة الترم الأول للعام الدراسي 2017/2018، وكانت نسبة النجاح وفقا لما تم إعلانه 70%، حيث وصلت أعداد المتقدمين للامتحانات في محافظة البحيرة للشهادة الاعدادية وفقا لتصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم التابع لمحافظة البحيرة “محمد سعد” نحو 85078 طالب، قام منهم نحو 84237 طالب بالدخول إلى الامتحان، وكانت أعلى قيمة للطلاب الذين حصلوا على النهاية العظمى في المواد في مادة الدراسات الاجتماعية، حيث تمكن نحو 10316 طالب من الحصول على النهاية العظمى في مادة الدراسات الاجتماعية.

ويمكنكم أيضًا الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة البحيرة برقم جلوس الطالب، حيث نوفر لكم من خلال هذا المقال الطرق التي يتم من خلالها الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة البحيرة الترم الأول من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة البحيرة نقدمها لكم، حيث يمكنكم الإطلاع على النتيجة بالاسم ورقم جلوس الطالب من خلال تحميل ملف النتيجة، حيث سجلت نسبة النجاح لنتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة لعام 2018 نحو 70%، مع ارتفاع نسبة النجاح في مادة الدراسات الاجتماعية بالمقارنة بباقي المواد، وللإطلاع على النتيجة قم باتباع الخطوات التالية:

هذا ويمكنكم كذلك الإطلاع على النتيجة من خلال ترك تعليق أسفل المقال برقم جلوس الطالب والاسم المراد الاستعلام عنه، وسنقوم بتوفير النتيجة خلال دقائق.

لا تزال أعمال تصحيح أوراق اختبارات طلاب الشهادة الاعدادية 2019 في البحيرة مستمرة إلى الآن، حيث لم يتم الإعلان عن النتيجة، ولكن من المقرر أن يتم رفعها قريبًا، فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات مباشرة واعتمادها من قبل المحافظ.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالبحيرة يمكنكم الاستعلام عنها من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة البحيرة، حيث ستقوم مديرية التربية والتعليم بالبحيرة برفع النتيجة عبر الموقع الإلكتروني التابع لها.