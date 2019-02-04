بوابة القليوبية الإلكترونية| هنا نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2019 “3 اعدادي”...

يتوالى هذه الأيام البحث عن نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019 في جميع محافظات الجمهورية، حيث إنتهت الكثير من المحافظات من أداء امتحانات منتصف العام، فيما أشار الأستاذ طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول قد بلغ عددهم 70 ألف طالب وطالبة بكافة الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة القليوبية.

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

يترقب حاليا جميع طلاب وطالبات محافظة القليوبية وجميع الإدارات التعليمية التابعة لها إعلان نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية 2019، حيث سينتهي الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال أيام قليلة، وعقب إنتهاء الإمتحانات ستبدأ أعمال التصحيح التي لن تستغرق سوى أربعة أيام فقط، وبعدها سوف تبدأ الكنترولات في القيام بأعمال الرصد وتجميع الدرجات تمهيدا لإعداد الكشوف النهائية بأسماء جميع الطلاب والطالبات حتى يتم عرضها على السيد محافظ القليوبية ليقوم باعتمادها وإعلانها لجميع الطلاب والطالبات داخل المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2019

أعلن السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أنه من المحتمل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك فور رفع النتيجة إلى السيد محافظ القليوبية لاعتمادها رسميا، كما أكد سيادته أن النتيجة بمجرد اعتمادها سوف تكون متاحة إلكترونيا على الموقع السابق ذكره برقم الجلوس فقط لا غير، وذلك عن طريق إدخال رقم الجلوس والضغط على مربع بحث.

ونتمنى لجمي الطلاب والطالبات النجاح والتفوق.

إعلان نتيجة اعدادية القليوبية 2019 ترم أول

سوف نتابع معكم خلال الأيام القليلة القادمة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2019 الترم الأول، وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية التربية والتعليم، حتى نقوم بتوفير رابط مباشر لمعرفة النتيجة وإعلان نسبة النجاح لهذا العام.