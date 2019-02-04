نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالأقصر الترم الأول برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالأقصر ورابط استعلام النتيجة سنقوم بتقديمها لكم، ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة الأقصر، حيث سيتم رفع النتائج مباشرة فور الإعلان عن النتائج،وسنتابع معكم أخبار النتيجة من خلال هذا التقرير.

ونقدم لكم من خلال هذا المقال رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالأقصر، بحيث يمكنكم من خلال هذا الرابط معرفة نتيجة طلاب الصف الثالث الاعدادي الترم الأول برقم الجلوس فقط عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالأقصر.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالأقصر

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالأقصر يمكنكم الإطلاع على النتيجة عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم الذي قمنا بتوفيره خلال هذا المقال، وقد جاءت نتيجة 2018 بنسبة نجاح 75.1%، وجاء ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسب النجاح التي حققتها كالتالي:

الإدارة التعليمية بالبياضية 82.2% الإدارة التعليمية بالطود 81.7% الإدارة التعليمية بالزينية 80.2% الإدارة التعليمية بالأقصر 78.2% الإدارة التعليمية بأسنا 77.4% الإدارة التعليمية بأرمنت 73% أخيراً الإدارة التعليمية بالقرنة 61%

أوائل الشهادة الاعدادية بالأقصر 2019

موندا عماد عادل مدرسة أرمنت الإعدادية بنات غادة محمود محمد مدرسة الطود الإعدادية مارينا هانى سلامه مدرسة الأقصر الإعدادية بنات أحمد حسن أحمد مدرسة الأقباط الإعدادية بنين أندرو سامح بشرى مدرسة أسنا الإعدادية بنين نهلة جمال محمود مدرسة الطود الإعدادية حبيبة محمد سيد مدرسة العضايمة الإعدادية أريج علاء الدين أحمد مدرسة الإعدادية بنات مكاريوس محسوب مهنى مدرسة أسنا الإعدادية بنين آية ذكى محمود مدرسة الغريرة الإعدادية بنات إسراء عادل محمد مدرسة جمال عبد الناصر رويده جابر أبو الفضل مدرسة الأقصر الإعدادية بنات الجديدة حبيبة فيصل محمد مدرسة العضايمة الإعدادية

رابط نتيجة الاعدادية بالأقصر

يمكنكم الآن الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الآتي:

إذا واجهتك أي مشكلة خلال محاولة الاستعلام عن النتيجة، رجاء قم بوضع رقم جلوس الطالب مصحوبا باسم المحافظة التابع لها في تعليق على هذا المقال، وسنقوم بالرد على التعليق بتفاصيل النتيجة خلال دقائق.

لا تزال نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالأقصر لم تظهر حتى الآن، وسنقوم بتقديم متابعة مستمرة لأخبار النتيجة من خلال هذا التقرير، بحيث يمكنكم متابعتنا والإطلاع على كل جديد.

لازلنا في متابعة مع حضراتكم لآخر أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالأقصر، والتي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، لكن التوقعات تشير إلى قرب ظهور النتيجة، ويمكنكم متابعتنا لمعرفة المزيد.