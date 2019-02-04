نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 “الثالث الاعدادي” محافظة السويس .. البحر الأحمر .. شمال...

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 “الصف الثالث الاعدادي” نصف العام في محافظات السويس والبحر الأحمر وشمال سيناء برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية وموقع مديرية التربية والتعليم نقدمها لكم من موقع عرب فور نيوز، حيث أوشكت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 على الظهور في جميع المحافظات، ومن المقرر أن يتم رفع النتيجة من قبل الوزارة على موقع المديرية التابع للمحافظات، ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب فقط.

ونقدم لكم اليوم ومن خلال هذا المقال، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظات السويس والبحر الأحمر وشمال سيناء.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظات السويس والبحر الأحمر وشمال سيناء ستكون متاحة للاستعلام عنها عبر البوابة الإلكترونية وموقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة، هذا فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات مباشرة، وذلك بعد اعتماد النتيجة من قبل السادة المحافظين، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات مباشرة وتجميعها، وقامت الوزارة برفع النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم وإتاحتها للاستعلام من قبل الطلبة وأولياء الأمور برقم الجلوس فقط.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة السويس

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة السويس يمكنكم الاستعلام عنها عبر الرابط التالي، وقد اعتمد المحافظ النتيجة العام السابق بنسبة نجاح 82.3%، وقامت وزارة التربية والتعليم بالسويس برفع النتيجة مباشرة على موقع مديرية التربية والتعليم، حتى يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس من خلال اتباع التالي:

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة البحر الأحمر

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة البحر الأحمر يمكنكم الاستعلام عنها عبر البوابة الإلكترونية وموقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة برقم جلوس الطالب، حيث اعتمد المحافظ النتيجة العام الماضي بنسبة نجاح 72.25%، ومن ثم تم رفع النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة، ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بمحافظة البحر الأحمر، والنتيجة يمكنكم الآن الاستعلام عنها عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة شمال سيناء

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة شمال سيناء يمكنكم الاستعلام عنها عبر الرابط التالي، حيث أوشكت أعمال التصحيح ورصد الدرجات على الانتهاء، وتم اعتماد النتيجة العام الماضي من قبل المحافظ بنسبة نجاح 83.51%، وقامت الوزارة برفع النتيجة بعدها مباشرة على موقع مديرية التربية والتعليم، بحيث يمكنكم الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب فقط من خلال اتباع الخطوات التالية:

يمكنكم ترك رقم جلوس الطالب واسم المحافظة التابع لها في تعليق على هذا المقال، وسنقوم بتوفير النتيجة لكم من خلال الرد على تعليقكم مباشرة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 وكل جديد يتعلق بأخبار النتيجة والطرق التي يمكن من خلالها الاستعلام عن النتيجة سنقوم بمتابعتها معكم بصورة مستمرة من خلال هذا المقال، والمزيد من المعلومات التي تتعلق بالنتيجة سنقوم بتوفيرها لكم، كل ما عليكم هو متابعة التقرير بصورة مستمرة والإطلاع على كل جديد.

لازلنا في متابعة معكم لأخبار النتيجة وكل جديد، حيث لم يتم الإعلان حتى الآن عن نتيجة الشهادة الاعدادية، غير أن نتيجة مرسى مطروح قد تم اعتمادها من قبل السيد المحافظ، ووصلت نسبة نجاح الطلاب في مرسى مطروح إلى 73.3%.

أخبار النتيجة

كما قام محافظ الجيزة بالأمس باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالمحافظة، وقد سجلت النتيجة نسبة نجاح بقيمة 71.23%، وتم رفع النتيجة للطلاب بعدها مباشرة ليتمكنوا من الوصول للنتائج الخاصة بهم برقم الجلوس فقط.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في باقي المحافظات سيتم الاعلان عنها خلال هذا الأسبوع، بحيث يمكنكم استعلام نتائج الطلاب من خلال موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة برقم الجلوس فقط.

هذا وقام محافظ الجيزة بالأمس باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 لطلاب الصف الثالث الاعدادي بالمحافظة، وسجلت نسبة النجاح التي حققها الطلاب 71.23%.

لازلنا في متابعة معكم لآخر أخبار النتيجة وروابط الاستعلام عنها برقم جلوس الطالب، والمزيد من المعلومات سنقوم بتوفيرها لكم بصورة مستمرة، وذلك من خلال التحديثات المستمرة لهذا التقرير.

هذا ومن المقرر أن يقوم محافظ القاهرة اليوم باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019، هذا وفقًا للتصريحات التي قام بها وكيل وزارة التربية والتعليم في القاهرة، والذي أشار إلى ارتفاع نسبة النجاح التي حققها طلاب القاهرة هذا العام.

هذا وظهرت اليوم نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ، حيث سجلت النتيجة نسبة نجاح بقيمة تتجاوز ال84%، وبالتالي فهي ترتفع عن نسبة نجاح المحافظات التي ظهرت حتى الآن.

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة القاهرة، وسجلت النتيجة نسبة نجاح 76.6%، كما تم رفع نتائج الطلاب عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة القاهرة، بحيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الإستعلام عن النتيجة من خلال الدخول على رابط الموقع وإدخال رقم جلوس الطالب.

هذا ومن المقرر أن تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في باقي المحافظات خلال هذا الأسبوع، ويمكنكم متابعة التقرير للإطلاع على كل جديد، حيث سنقوم بمتابعة أخبار النتيجة في باقي المحافظات.

لازلنا في متابعة مع حضراتكم لآخر أخبار نتائج الشهادة الاعدادية 2019، حيث يمكنكم الإطلاع على كل جديد فيما يتعلق بأخبار الشهادة من خلال متابعة التقرير، والمزيد من المعلومات يمكنكم معرفتها من خلال ترك ما لديكم من استفسارات في تعليقات هذا التقرير.

أوشكت عمليات التصحيح ورصد الدرجات في المحافظات على الانتهاء، ومن المقرر أن يشهد اليومين القادمين إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في باقي المحافظات، هذا ويمكنكم متابعة كل جديد من خلال متابعة التقرير.

اعتمد محافظ المنوفية منذ قليل نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%، ويمكنكم الآن الاستعلام عن نتيجة المنوفية من خلال الدخول على رابط البوابة الإلكترونية للمحافظة وإدخال رقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.