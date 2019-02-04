نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 “الصف الثالث الاعدادي” محافظة الشرقية .. كفر الشيخ .....

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 “الصف الثالث الاعدادي” محافظات “الشرقية وكفر الشيخ والبحيرة” نقدمها لكم من موقعنا عرب فور نيوز، حيث سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول “نصف العام” في جميع المحافظات المصرية عبر مواقع مديرية التربية والتعليم التابعة للمحافظة، ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة في جميع المحافظات فور ظهورها من خلال الروابط التي سنقوم بتوفيرها لكم في هذا المقال.

هذا حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظات الشرقية وكفر الشيخ والبحيرة عبر مواقع مديرية التربية والتعليم فور ظهورها مباشرة، كما قامت الوزارة أيضًا برفع النتيجة على البوابة الإلكترونية للمحافظات خلال السنوات الماضية، ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس فقط، وهذا من خلال الروابط المباشرة للنتائج والتي سنقوم بوضعها لكم في هذا المقال.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

ستقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 “الصف الثالث الاعدادي” في محافظات الشرقية وكفر الشيخ والبحيرة، فور الانتهاء من عمليات التصحيح، بحيث يمكنكم معرفة النتيجة من خلال الاستعلام عنها برقم جلوس الطالب فقط، وذلك عبر موقع مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية التابعة للمحافظة، هذا بعد رفع الوزارة نتائج الطلاب للشهادة الاعدادية عبر موقعها الإلكتروني.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية

لازلنا في متابعة معكم لأخبار النتيجة وكل جديد، حيث لم يتم الإعلان حتى الآن عن نتيجة الشهادة الاعدادية، غير أن نتيجة مرسى مطروح قد تم اعتمادها من قبل السيد المحافظ، ووصلت نسبة نجاح الطلاب في مرسى مطروح إلى 73.3%.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية سيتم الإعلان عنها عبر الرابط التالي، هذا وقد وصلت نسبة نجاح الطلاب العام الماضي 2018 إلى 78.17%، كما قامت الوزارة برفع النتيجة وقتها عبر موقعها الإلكتروني التابع لمحافظة الشرقية، هذا ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب فقط عبر البوابة الإلكترونية التابعة للمحافظة من خلال اتباع الخطوات التالية:

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ

حققت نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح 90.04% العام الماضي، وقامت وزارة التربية والتعليم برفع النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة، هذا ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول “نصف العام” برقم جلوس الطالب من خلال اتباع الخطوات التالية:

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بمحافظة كفر الشيخ، والنتيجة تم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة، حتى تكون متاحة للاستعلام برقم الجلوس فقط.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة البحيرة سيتم الإعلان عنها عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة، حيث سجلت النتيجة نسبة نجاح 67.73 ٪ العام الماضي 2018، ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الطلاب في الصف الثالث الاعدادي الترم الأول “نصف العام” برقم جلوس الطالب فقط من خلال موقع مديرية التربية والتعليم وذلك باتباع الخطوات التالية:

للاستعلام عن النتيجة، قم بترك رقم جلوس الطالب مصحوبًا باسم المحافظة التابع لها في تعليق على هذا المقال، وسنقوم بتوفير النتيجة لكم في أقرب وقت.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 والمزيد من المعلومات التي تتعلق بأخبار النتيجة والطرق التي يمكن من خلالها الوصول لنتائج الطلاب برقم الجلوسفقط قمنا بتوفيرها لحضراتكم خلال هذا التقرير، والمزيد من المعلومات التي تتعلق بأخبار النتائج سنقوم بمتابعتها مع حضراتكم، بحيث يمكنكم متابعة التقرير والإطلاع على كل جديد.

نتائج المحافظات

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الجيزة مسجلة نسبة نجاح بقيمة 71.3%، وفي محافظة مرسى مطروح مسجلة نسبة نجاح بقيمة 73.3%، والنتيجة متاحة الآن للاستعلام عنها عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لكل محافظة.

هذا وقد أوشكت عمليات التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها في محافظة القاهرة على الانتهاء بشكل كبير، حيث أوضحت مجموعة من المصادر التابعة لتعليم القاهرة، خلال التصريحات التي قامت بها موعد إعلان النتيجة، مضيفة أن موعد إعلان النتيجة سيكون السبت المقبل.

المزيد من الأخبار التي تتعلق بالنتيجة سنقوم بتوفيرها لحضراتكم بصورة مستمرة، حيث سنقوم بمتابعة آخر الأخبار وإضافة المزيد من خلال التحديثات المستمرة للمقال، بحيث يمكنكم متابعة التقرير والإطلاع على كل جديد.

ووفقًا للتصريحات التي قام بها وكيل وزارة التربية والتعليم التابع لمحافظة القاهرة، فإن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة سيتم اعتمادها اليوم، كما أشار الوكيل خلال التصريحات التي قام بها إلى الارتفاع الملحوظ الذي حققته نتائج الطلاب هذا العام.

ظهرت أيضًا اليوم نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ، ويمكنكم معرفة النتيجة برقم الجلوس من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة، وقد سجلت نسبة نجاح الطلاب في محافظة كفر الشيخ ما يزيد عن 84%.

هذا وظهرت أيضًا نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة القاهرة، وحققت نسبة نجاح 76.6%، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الآن الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس فقط، من خلال موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة القاهرة.

هذا وستقوم مديريات التربية والتعليم في باقي المحافظات بالإعلان عن النتائج خلال هذا الأسبوع، خاصة مع ظهور النتيجة في عدد كبير من المحافظات وقرب الانتهاء من تجميع الدرجات ومراجعتها في المحافظات الباقية.

المزيد من المعلومات التي تتعلق بأخبار النتيجة سنقوم بتوفيرها لحضراتكم بصورة مستمرة، بحيث يمكنكم متابعة التقرير والإطلاع على كل جديد من خلال متابعة التحديثات المستمرة للتقرير، والمزيد يمكنكم الاستعلام عنه من خلال ترك ما لديكم من استفسارات في تعليقات المقال.

سيتم اليوم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالمنوفية، حيث يمكن لطلاب المنوفية الاستعلام عن نتائجهم مع نهاية اليوم، حيث سيتم رفع النتائج مباشرة فور اعتمادها من قبل السيد المحافظ.

قا محافظ المنوفية منذ قليل باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في المحافظة، وسجلت نتيجة المنوفية نسبة نجاح بقيمة 82.11%، وجاري رفع النتيجة عبر الموقع الإلكتروني التابع للمحافظة.