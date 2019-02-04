نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الأول 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم, بعد أن تم الإنتهاء من إمتحانات الصف الثالث الإعدادي, من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحرية في الأيام القلية المقبلة من خلال موقع مديرية التربية والتعليم التابع بمحافظة الفيوم على الأنترنت وقد صرح أحد المصادر المسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه سوف يتم الآن رصد النتائج، بعد المرجعات وأعمال الكنترول تمهيدا لإعتمادها من محافظ الفيوم اللواء “عصام سعد”، ثم بعد ذلك يتم نشرها من خلال، بوابة مديرية التربية والتعليم على ان يتم إرسالها إلى جميع المدارس، في اليوم التالي لنشرها بجميع مدارس المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم.

الجدير بالذكر أن نسبة النجاح التي حقهها طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في العام الماضي 2018 بلغت 94,80 %، وذلك بحضور الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم الذي أشاد بسمتوى الطلاب المرتفع مشيرا أن إجمالى عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية الدور الثانى في العام الماضي بلغ 13739 طالب وطالبة، حضر منهم 12206 وبلغ عدد الناجحين 11571 بنسبة نجاح بلغت 94,80 %.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية.

أولا الدخول على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم للمحافظة الفيوم.

اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.

قم بإدخال رقم جلوس الطالب.

اضغط على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.

اضغط على عرض النتيجة

ويتم في الوقت الحالي الإستعداد من الإنتهاء من أعمال الكنترول للشهادة الإعدادية و رصد الدرجات، و فور صدورها يمكنك وضع رقم الجلوس الخاص بك فى تعليق منفصل فى التعليقات.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الفيوم، موقع مديرية التربية والتعليم——————-من هنا

كما يمكنك أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الفيوم ——————————من هنا.

كما يمنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

كما يمنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2018-2019 برقم الجلوس.

جدول توزيع الدرجات للمواد الدراسية.