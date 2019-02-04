نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الترم الأول 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط, يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي نتيجة الترم الأول بعد الإنتهاء من الإمتحانات للعام الدراسي2018- 2019 ومن خلال هذا المقال يمكن لجميع الطلاب معرفة نتائجهم فور ظهورها من الروابط الأتية حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط عن أخر تطوارات ظهور النتيجة في كافة الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة دمياط وهي رس البر ، عزبة البرج ، كفر البطيخ ، ميت أبوغالب ، الروضة ، السرو ، فارسكور ، كفر العرب ، الزرقا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط.

كان محافظ دمياط وجه تعليمات لجميع الجهات المعنية داخل المحافظة للتنسيق سويا من أجل متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع أنحاء المحافظة, وأن الإمتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط من داخل الكتاب المدرسي ولم يصدر أي شكاوي أثناء سير الإمتحانات في كافة الإدارت التابعة لدمياط وأنهم لم ينتهوا من عملية التصحيح والمراجعة وأن نتيجة الترم الأول سوف تظهر في خلال الأيام القادمة بعد إعتمادها من قبل محافظ دمياط, وأدى الطلاب الإمتحانات في جميع المواد الدراسية المقررة وهي مادة اللغة العربية, الإنجليزية, الرياضيات, العلوم, الدراسات الإجتماعية, الحاسب الألى, التربية الدينية, والرسم.

وعن المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية فإن مجموع الدرجات الكلي للمواد الدراسية هي 280 درجة مقسمة على الترمين الترم الأول 140 درجة والترم الثاني 140 درجة وهي حاصل المواد الأساسية ماعدا ( الحاسب الآلي والتربية الدينية والفنية ) لا تضاف على المجموع الكلي ولكنها في نفس الوقت مواد نجاح و رسوب ولمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعداي للعام الدراسي 2018- 2019 الترم الأول فور ظهورها وبعد أن يعتمدها محافظ دمياط من خلال, رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة دمياط الترم الأول 2019 بالإسم ورقم الجلوس

هذا وقد بلغت نسبة النجاح بالعام الماضي 2017- 2018 لمحافظة دمياط بلغت 74 % وأعلن السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بالمحافظة كانت 78.3%، بينما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم والبكم وضعاف السمع 100 % كما قام محافظ دمياط إسماعيل عبدالحميد وهنأ ا العشرة الأوائل في كل مرحلة.

روابط الإستعلام عن نتيجة الترم الأول لمحافظة دمياط 2019.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة دمياط، موقع مديرية التربية والتعليم——————-من هنا

كما يمكنك أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة دمياط——————————من هنا.

كما يمنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

كما يمنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2018-2019 برقم الجلوس.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، اليوم السبت، أنه يتابع عن كثب ولحظة بلحظة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية داخل لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات وأوضح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسئولية والدقة في الأداء لضمان حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملا.