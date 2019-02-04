نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الأول 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة, يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول من أجل التمكن من نيل قسط من الراحة خلال فترة الإجازة التي تستمر لمدة اسبوعين قبل الإستعداد إلى الترم الثاني، ومن المتوقع تتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الأول 2019 قريبا، حيث من المنتظر أن تنتهي مديرية التربية والتعليم بالبحيرة من جميع أعمال الكنترول، التي تشمل التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة الشاملة من أجل عدم الوقوع في أي أخطاء قد تضر بأبناء محافظ البحيرة من الطلابة والطالبات ومن المقرر أن يتم رفع نتائج الطلاب إلى المحافظ لاعتمادها رسميا ومن ثم أعلانها على موقع مديرية التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة.

من المنتظر أن يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة عبر موقع المحافظة خلال الأيام القلية المقبلة، حيث أوشكت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة على الإنتهاء من تصحيح نتائج الطلاب، وسوف يتم رفع نتائج جميع الطلابة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة وجميع الإدارات التعليمية التابعة لها، التي تضم كلا من (حوش عيسى وكوم حمادة وإيتاي البارود وأبو حمص ودمنهور) وباقي الإدارات التعليمية الأخرى التابعة لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية.

أولا الدخول على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم للمحافظة البحيرة.

اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.

قم بإدخال رقم جلوس الطالب.

اضغط على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.

اضغط على عرض النتيجة

ويتم في الوقت الحالي الإستعداد من الإنتهاء من أعمال الكنترول للشهادة الإعدادية و رصد الدرجات، و فور صدورها يمكنك وضع رقم الجلوس الخاص بك فى تعليق منفصل فى التعليقات.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة المنوفية، الخدمات الالكترونية – وزارة التربية والتعليم——————-من هنا

كما يمكنك أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة البحيرة————-———————————-من هنا.

كما يمنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

كما يمنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2018-2019 برقم الجلوس.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، اليوم السبت، أنه يتابع عن كثب ولحظة بلحظة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية داخل لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات وأوضح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسئولية والدقة في الأداء لضمان حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملا.