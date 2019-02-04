“حلال ساعات” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة البحيرة “3 اعدادي” الترم...

نرصد إلى كل طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة بكل المراكز التابعة لها نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019، حيث يترقب جميع الطلاب في البحيرة إعلان نتائج الترم الأول وذلك بعد أن اقترب الطلاب والطالبات من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث بدأت الامتحانات داخل المحافظة يوم الخميس الموافق 17 يناير 2019 وسوف تنتهي الامتحانات يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019، وقد امتحن الطلاب في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم، وهى مواد (العلوم والجبر والهندسة والدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية واللغة العربية والتربية الفنية والحاسب الآلي).

نتيجة الشهادة الاعدادية بالبحيرة 2019

وعقب انتهاء أعمال الامتحانات ستنطلق أعمال التصحيح مباشرة، حيث ستبدأ أعمال التصحيح يوم السبت وسوف تستمر أعمال التصحيح لمدة أربعة أيام تقريبا، وبعدها مباشرة سوف تقوم الكنترولات المركزية داخل المحافظة برصد الدرجات وإعداد كشوف بأسماء الطلاب ونتائجهم تمهيدا لعرضها على محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده لتقوم باعتمادها بالتعاون مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة الأستاذ محمد سعد، هذا وقد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن المجموع الكلي في الترم الأول 140 درجة موزعة كالتالي (اللغة العربية 40 درجة،والرياضيات 30 درجة، واللغة الإنجليزية 30 درجة، والعلوم 20 درجة، والدراسات الاجتماعية 20 درجة).

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 بالبحيرة

نتيجة الشهادة الاعدادية بالبحيرة 2019 الترم الأول

أكد الأستاذ محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019 لطلاب الشهادة الإعدادية بالبحيرة وكل الادارات التعليمية التابعة لها سوف يتم إعلانها خلال الأيام القادمة، وذلك عقب إنتهاء أعمال الكنترولات في المحافظة، وأكد سيادته أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها من خلال مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خدمة نتائج الطلاب، حيث يستطيع الطلاب من خلال الدخول على الموقع السابق وكتابة رقم الجلوس الاستعلام عن النتيجة والمجموع الكلي.

إعلان نتيجة اعدادية البحيرة 2019 الترم الأول

من المنتظر أن تقوم مديرية التربية والتعليم بالبحيرة باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول خلال الأيام القادمة وذلك عقب الإنتهاء من أعمال الكنترولات المركزية بجميع الإدارات التعليمية.