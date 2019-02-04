نتيجة الشهادة الإعدادية الإسماعيلية الترم الأول 2018-2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية الإسماعيلية, ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية نتيجة إمتحانات الترم الأول للعام الدراسي2018- 2019 لمعرفة النتائج واستخراج الدراجات وذلك بعد إنتهاء فترة الإمتحانات يوم الخميس الماضى حيث صرح وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة الإسماعيلية خالد قبيصي أنه يتم الأن تصحيح أوراق الإمتحانات ثم رصد الدرجات ويعد ذلك سيقوم محافظ الإسماعيلية اللواء حمدى عثمان بإعتمادها حتى يتم نشرها على موقع وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية بنهاية الأسبوع المقبل بجميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة وهي إدارة الاسماعيلية ,إدارة التل الكبير التعليمية و ادارة فايد التعليمية , إدارة قنطرة شرق التعليمية , إدارة قنطرة غرب التعليمية, إدارة أبو صوير التعليمية , ثم إدارة قصاصين التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الإسماعيلية.

كما أكد أن عدد الطلاب الذين قاموا بآداء إمتحانات نصف العام بلغ عددهم نحو 21654 طالب وطالبة موزعين على 135 لجنة بكافة الإدارات وأن الإدارة لم تتلقى أي شكاوى من قبل الطلاب أثناء سير العملية الإمتحانية وكانت الأسئلة بمستوى الطالب المتوسط من الكتاب المدرسي حيث أد الطلاب الإمتحانات في جميع المواد الدراسية المقررة وهي اللغة العربية, الرياضيات, اللغة الإنجليزية, العلوم, الدراسات الإجتماعية, التربية الدينية, الحاسب الألي واخيرا التربية الفنية, وبالنسبة للمجموع فهو 280 درجة مقسمة على الترميين الترم الأول 140 درجة والثاني 140 درجة ولكيفية الإستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادى الترم الأول في محافظة الإسماعيلية قد تتم عبر عدة طرق، من بينها كشوف نتائج الامتحانات باسم الطالب التي تنشر على موقع مديرية التربية والتعليم، بالإضافة عن استعلام نتيجة الصف الثالث الإعدادي من موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الخدمات الإلكترونية لتعليم الإسماعيلية على الربط الخاص بالمحافظة.

استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية.

ولمعرفة الوصول الى نتيجة الترم الأول للعام الدراسي 2018- 2019 محافظة الإسماعيلية اتبع تلك الخطوات ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب ، ومن ثم الضغط على زر عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة فور رفعها على الموقع مديرية التربية والتعليم للمحافظة التابعة له من خلال الروابط الأتية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الإسماعيلية، موقع مديرية التربية والتعليم——————-من هنا

كما يمكنك أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسماعيلية——————————من هنا.

كما يمكنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

كما يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2018-2019 برقم الجلوس.