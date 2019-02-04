نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد الترم الأول 2018-2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد, ينتظرها طلبة وطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة بور سعيد حيث أوشكت على الظهور خلال الأيام القلية المقبلة، وذلك بعد أن انتهت جميع اللجان في بورسعيد من مراجعة وتصحيح أورق الإجابات، كما تم رصد الدرجات ومراجعتها وتستعد جميع الإدارات التعليمية بمحافظة بورسعيد لإرسال الكشوف إلى المحافظ لكي يتم إعتمادها ثم بعد ذلك سوف يتم رفع النتيجة على الإنتر نت عبر بوابة مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس وعبر الخدمات الكترونية لجميع الطلاب برقم الجلوس,وتعد الشهادة الإعدادية من أهم مراحل التعليم الأساسية, خاصة أن بعض الإنتهاء منها يبدأ الطالب بمرحلة جديدة في حياته العملية والعلمية فمن خلال سيتم تحديد أي منم المدرس الثانوية التى سيلتحق بها وأي المجال الدراسي الذي يرسمه لمستقبله ويتخصص فيه.

نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد.

تشمل الإدارات التعلمية نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة بورسعيد،كلا من (إدارة حي الشرق وإدارة حي العرب وإدارة حي المناخ وإدارة حي الضواحي وإدارة حي الجنوب وإدارة الزهور وإدارة بورسعيد جنوب وشرق وغرب وشمال ووسط) وهم حاليا يستعدون لإرسال النتيجة الى المحافظة ليتمكن الطلبة وأولياء أمورهم من الإستعلام عنها برقم الجلوس, وكانت نتيجة العام الماضي الترم الثاني بلغ عدد الطلاب 10 آلاف و493 طالب وطالبة في كل الإدارات، وبلغت نسبة النجاح 81.34%.

استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد.

ولمعرفة الوصول الى نتيجة الترم الأول للعام الدراسي 2018- 2019 محافظة بورسعيد اتبع تلك الخطوات, ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب ، ومن ثم الضغط على زر عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة فور رفعها على الموقع مديرية التربية والتعليم للمحافظة التابعة له من خلال الروابط الأتية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة بورسعيد، موقع مديرية التربية والتعليم——————-من هنا

كما يمكنك أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة بورسعيد——————————من هنا.

كما يمكنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

كما يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2018-2019 برقم الجلوس.

جدول توزيع الدرجات للمواد الدراسية

المادة الدراسية الدرجة النهاية للمادة اللغة العربية 40 درجة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات (2) 30 درجة مادة الرياضيات (1) 20 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظات أخرى.