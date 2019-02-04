نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الأول 2018-2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة, بعد أن إنتهت الإمتحانات تبدأ مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في التجهيز لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس التابعة للمديرية و يترقب أولياء الأمور نتيجة أبناءهم خاصة بعد الإنتهاء من مدة الإمتحانات التي بدأت يوم 16 من الشهر الجاري الى يوم23 من نفس الشهر حيث أدى طلاب محافظة القاهرة على مدار ستة أيام متتالية إمتحانات الترم الأول, في حالة من الهدوء و عدم صدور أي شكواى من الإمتحانات أو من صعوبة الأسئلة خاصة وأنها كانت بمستوى الطالب المتوسط حيث تم وضع الإمتحانات بواسطة متخصصين من واقع الكتاب المدرسي، على مستوى جميع الإدارات التعليمية وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب، وتوفير رعاية صحية داخل كل مدرسة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة.

وأدى حوالي 157 ألف طالب وطالبة إمتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع المواد الدراسية المقررة وهي مادة اللغة العربية, مادة الرياضيات بفرعيها الجبر والهندسة, اللغة الإنجليزية , الدراسات الإجتماعية, العلوم, التربية الدينية, التربية الفنية, ثم الحاسي الألي ومن المنتظر ظهور نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية محافظة القاهرة فور ت الإنتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات التي تستغرق حوالي أسبوع.

ليتم اعتماد النتائج بشكل مباشر بعد إعتمادها من محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال وذلك تمهيدا لرفعها على موقع الخاص بمديرية التربية و التعليم هذا وقد تساءل الطلاب و وأولياء الأمور عن المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية حيث أن مجموع الدرجات هي 280 درجة مقسمة للترمين أي أن الترم الأول 140 درجة والترم الثاني 140 درجة وهي حاصل المواد الأساسية ماعدا ( الحاسب الآلي والتربية الدينية والفنية ) لم تضاف على المجموع الكلي ولكنها في نفس الوقت مواد نجاح و رسوب وكانت نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الماضي وصلت نسبة النجاح حوالي 79%, كما يمنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2018-2019 برقم الجلوس

استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الأول 2019.

لمعرفة النتيجة اتبع الخطوات الأتية , يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به، ومن ثم الضغط على زر عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة فور رفعها على الموقع.

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة، موقع مديرية التربية والتعليم——————-من هنا

كما يمكنك أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة——————————من هنا.

كما يمنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظات أخرى

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، اليوم السبت، أنه يتابع عن كثب ولحظة بلحظة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية داخل لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات وأوضح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسئولية والدقة في الأداء لضمان حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملا.