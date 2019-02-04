الآن … نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط الترم الأول للعام الدراسي 2018/2019

اعتمد السيد اللواء/ جمال نور الدين محافظ أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019 بالمحافظة وبلغت نسبة النجاح داخل مديريات التربية والتعليم بمحافظة أسيوط 75 %، حضر اجتماع اعتماد النتيجة مع سيادة المحافظ الأستاذ/ صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وأكد جميع المتواجدين بالدور الذي بذلته مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط من أجل حصول كل طالب وطالبة على حقوقه كاملة، كما أكد الحاضرون على أن سبب التأخير في صدور النتيجة هو أعمال التصحيح والمراجعة المستمرة داخل كل كنترولات المحافظة من أجل حصول كل أبنائنا الطلاب على درجاتهم الصحيحة.

وإذ يحرص موقع نجوم مصرية على حصول الطلاب على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط 2019 التي هى أكثر اهتمامات الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم في هذه الأيام، وسيتم رفع نتيجة إعدادية أسيوط على البوابة الإلكترونية لمحافظة أسيوط، وتحرص مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط على خروج نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول وذلك لأنه تم إعلان نتائج عدد من المحافظات، كما صرحت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أنه لم تسجل أي شكوى من جانب الطلاب الذين أدوا الامتحانات وأنها جاءت في مستوي الطالب المتوسط، ويمكن للطلبة والطالبات الحصول على النتيجة من خلال الدخول إلى الروابط التالية:

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة أسيوط الترم الأول 2019

أو

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة أسيوط الترم الأول 2019

ونظراً للضغط الشديد على السيرفر وتحميل ورفع النتيجة، فيمكن لمتابعينا أيضاً ترك الاسم ورقم الجلوس واسم المحافظة في التعليقات من أجل الرد عليها، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والمزيد من التقدم.

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