الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019محافظة المنيا برقم الجلوس

ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا نتيجة أمتحان الفصل الدراسي الأول وسط حالة من القلق، حيث ظهرت النتيجة في العديد من المحافظات ولم تظهر بعد نتيجة الطلاب بمحافظة المنيا، مما أثار حالة من الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور خاصةً مع أقتراب أنتهاء أجازة نصف العام.

مما جعل وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا يطمئن الطلاب ويوضح بأن لجان التصحيح تقوم في الوقت الحالي بمباشرة عملها بكل حزم حتى يتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام المقبلة، كما أشار بأنه تم عمل لجان مراقبة تتابع عملية التصحيح وأن المصحح لابد أن يحرص على مصلحة الطالب ويقف بجانبة عند تقدير الدرجات

رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية محافظة المنيا

نقدم اليوم رابط محافظة المنيا للاستعلام عن نتيجة نصف العام حيث سيتم رفع النتائج عليه بعد اعتمادها رسمياً من قبل مدرية التربية والتعليم بالمحافظة ويمكن الدخول عليه من هنا رابط محافظ المنيا

ملحوظة: أن تم الدخول على الرابط ولم تجد نتائج يكون لم يتم الإعلان ن النتيجة بشكل رسمي فعليك الانتظار والدخول على الرابط مرة آخرى ستجد النتيجة فور رفعها في الكنترول وستحصل عليها بكل سهولة من خلال رقم جلوس الطالب.

وجدير بالذكر انه مع متابعة عملية التصحيح اكد وكيل وزير وزاره التربية والتعليم بالمنيا انه من المقرر الانتهاء من التصحيح خلال نهاية الأسبوع الجاري والإعلان عن النتيجة في مطلع الأسبوع المقبل.